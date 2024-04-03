"Как же много погибших": Папа Римский почтил память павшего украинского воина

Помощники передали Папе Франциску карманное издание Нового Завета и Псалмов и четки, которые принадлежали погибшему

Папа Римский Франциск почтил память 23-летнего военного Александра, который погиб под Авдеевкой. Вместе с тем он призвал помолиться за погибших в безумной войне в Украине.

Об этом пишет Vatican News. Отмечается, что общую аудиенцию понтифик завершил призывами прилагать усилия, чтобы чего-то добиться для того, чтобы оружие замолчало и воцарился мир.

"Не забывайте мученическую Украину: как же много погибших", — сказал он.

Помощники передали Папе Франциску карманное издание Нового Завета и Псалмов и четки, которые принадлежали погибшему воину. Стоит добавить, что несколько недель назад, о чем он уже упоминал во время общей аудиенции 13 марта.

"Я держу в руках, — сказал он, — четки и Новый Завет, которые оставил солдат, погибший на войне".

Понтифик сказал, что речь идет о 23-летнем юноше Александре, который погиб на фронте, а в книге Священного Писания он подчеркнул слова 129 Псалма:

"Из глубин взываю к Тебе, Господи, услышь мой голос". "Вот его четки и Новый Завет, который он читал и молился. Я хотел бы, чтобы мы все помолчали в эту минуту, думая об этом юноше и о многих других, таких как он, погибших в этом безумии войны. Война всегда разрушает. Вспомним о них и помолимся", — сказал Святейший Отец.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в марте текущего года Папа Римский призвал верующих молиться о "переговорах о прекращении войны".