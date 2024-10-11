Зеленский прибыл в Ватикан для встречи с Папой Франциском (видео)

Лидер Украины находится в европейском турне

Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 11 октября, прибыл в Ватикан для переговоров с Папой Франциском. Его первая частная встреча с понтификом состоялась в мае 2023 года.

О визите главы Украины в Ватикан сообщает AFP. Перед этим пресс-служба Святого Престола анонсировала встречу Зеленского с Папой Франциском. Она состоится в Апостольском дворце.

Следует отметить, что президент Украины находится в турне по столицам европейских стран. В частности, он встретился с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Зеленский призвал поддержать Украину, которая сейчас входит в сложный зимний период.

Напомним, что это уже вторая частная аудиенция Зеленского в Ватикане после встречи в мае 2023 года. Кроме того, они встречались на саммите G7 в июне этого года на юге Италии. Тогда лидеры обсудили ряд важных вопросов.

Как сообщал "Телеграф", украинский священник станет кардиналом в Ватикане. Речь идет о Николае Бычке, епархе Мельбурнской епархии Петра и Павла УГКЦ в Австралии. Папа Римский Франциск объявил о намерении 8 декабря провести консисторию, то есть специальное совещание кардинальской коллегии, чтобы назначить новых кардиналов.