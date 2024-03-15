"Я понимаю критиков, но...": посол Ватикана ответил, является ли Папа Франциск другом Украины

Папа молится об Украине, и посылает помощь, отметил он

Недавно Папа Римский Франциск вызвал возмущение и горечь у украинцев своими словами, что Украина должна иметь мужество поднять "белый флаг". Однако несмотря на это заявление, посол Ватикана, апостольский нунций в Украине, архиепископ Висвальдас Кульбокас уверен, что понтифик — друг Украины.

В интервью "Телеграфу" он рассказал, что когда он встречался с Папой Франциском, было впечатление, что понтифик "страдает вместе с Украиной". По мнению нунция, Папа любит каждую страну, но когда страдает так много украинцев, он сострадает Украине и ищет пути к миру и остановке войны.

"Папа — друг Украины, это ясно. И я думаю, что нужно не только негативные аспекты замечать, но и положительные. Я видел комментарии, как там кто-то приравнивает Папу к россиянам. Что это такое? Как это можно сравнить? Кремль начал агрессию, он убивает людей. А что делает Папа? Папа молится об Украине, о мире, и он посылает помощь. Это противоположности. Как можно сравнить? Здесь есть эмоции", — отметил архиепископ.

Вместе с тем, он добавил, что понимает критиков Папы Франциска. Нунций отметил, что понтифику было бы легче подбирать нужные слова, если бы он знал ситуацию в Украине изнутри.

"Впрочем, я понимаю критиков, потому что здесь в Украине мы лучше понимаем все вещи. Конечно, выбирать точные слова и Папе, и другим пастырям нелегко. Им было бы легче, будь они постоянно здесь", — резюмировал Висвальдас Кульбокас.

Детальнее читайте в интервью апостольского нунция "Телеграфу": Папа — друг Украины, это ясно: посол Ватикана о переговорах с РФ, белом флаге и капитуляции

Как сообщал "Телеграф", генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, комментируя скандальное заявление Папы Римского Франциска, что Украина не должна поднимать "белый флаг", а долгосрочный мир для нее возможен только в случае, если у нее будет достаточно силы, чтобы отстоять свою позицию на переговорах. В то же время поражение Украины в войне, которую ведет против нас Россия, опасно для Запада.