Избирательная кампания в США сопровождается непонятными вещами

Америка, ты сошла с ума, хоть мы тебя и любим!

Причина безумия – избирательная кампания. Вот некоторые новости, которые невозможно назвать предвыборной полемикой, или критикой:

Трамп обвинил действующую власть, что она умышленно после урагана не оказывает помощи в тех районах, где традиционно голосуют за республиканцев.

Конгрессвумен Марджори Тейлор Грин заявила, что демократы создают ураганы, чтобы уничтожать штаты, где поддерживают республиканцев. Ее твит просмотрели 43 млн раз!

Трамп обвинил Байдена, что вместо помощи американцам, он передал 300 млрд долл. Украине! А его кандидат в вице-президенты ранее обещал полностью упразднить любую помощь Украине.

Такого уровня лжи я не видел даже на избирательных кампаниях в нашей стране – неужели этому могут поверить?

Источник: пост Уколова в Facebook.