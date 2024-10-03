У Зеленского нашли ответственного по выборам президента? Что говорят источники "Телеграфа"
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Уполномоченный Банковой уже провел встречу с деятелями президентской партии
Влиятельное британское The Economist опубликовало статью, в которой говорится, что команда Владимира Зеленского якобы задумывается о проведении президентских выборов в 2025 году. Однако в Верховной Раде и Центральной избирательной комиссии опровергают слова западных медиа, объясняя, что работа ЦИК по внесению изменений в состав теризбиркомов и упорядочению избирательных участков – это стандартная практика, а не подготовка к выборам во время войны.
И хотя законодательная база для проведения выборов не готова, непонятно, где будут проводить выборы, каким образом и на каких участках, на Банковой якобы нашли человека, который будет отвечать за будущие выборы.
Об этом говорится в авторской статье Марины Шашковой на сайте "Телеграф": "Май придет – голосовать будем?" Переизберут ли Зеленского и кто еще из политиков готовится к выборам".
По информации "Телеграфа", это Виктор Микита, который был полковником СБУ, недавно возглавлял Закарпатскую ОВА, а ныне – назначен заместителем главы Офиса президента.
Микита отвечает за коммуникацию с регионами. Известно, что он уже проводил встречу с партийными деятелями президентской партии "Слуга народа".
"Но о выборах ни слова не говорил. Это встреча была более ознакомительная", — добавляет источник издания на Банковой.
При этом источники "Телеграфа" в ОП и руководстве СН единогласно говорят: к выборам никто не готовится, пока война.
"Но даже если бы они состоялись завтра, Зеленский бы победил", — добавил источник издания во властной команде.
Напомним, нардеп от партии "Свобода" Оксана Савчук заявила, что ЦИК издал интересное постановление, из которого можно сделать вывод, что Украина готовится к выборам.