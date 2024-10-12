Виборча кампанія в США супроводжується незрозумілими речами

Америка, ти збожеволіла, хоч ми тебе й любимо!

Причина божевілля — виборча кампанія. Ось лише деякі новини, які неможливо назвати передвиборчою полемікою, або критикою:

Трамп звинуватив діючу владу, що вона навмисно після урагану не надає допомоги в тих районах, де традиційно голосують за республіканців.

Конгресвумен Марджорі Тейлор Грін заявила що демократи створюють урагани, щоб знищувати штати, де підтримують республіканців. Її твіт переглянули 43 млн разів!

Трамп звинуватив Байдена, що замість допомоги американцям, він передав 300 млрд дол Україні! А його кандидат у віце-президенти раніше обіцяв повністю скасувати будь-яку допомогу Україні.

Такого рівня брехні я не бачив навіть на виборчих кампаніях в нашій країні — невже цьому можуть повірити???

Джерело: пост Уколова в Facebook.