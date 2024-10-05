Мирными не будут? Байден ошеломил заявлением о выборах в США

Заявление Байдена о выборах в США тиражируют американские СМИ

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден высказался о выборах в стране, которые состоятся 5 ноября. Он не уверен, что исход президентских выборов будет мирным.

Об этом сообщает ABC News. По словам Байдена, выборы будут свободными и справедливыми, но вряд ли будут мирными. Обеспокоенность Байдена базируется на недавних комментариях Дональда Трампа и Джей Ди Вэнса.

Байден отметил, что в прошлый раз результат выборов не понравился Трампу. Это привело к попытке штурма Капитолия 6 января 2021 года: тогда погибли 5 человек, а также арестованы более 1265 человек.

Кандидат в вице-президенты от республиканцев Джей Ди Вэнс также заявлял, что не признает результатов выборов президента США, которые состоялись 3 ноября 2020 года.

"То, что сказал Трамп, и то, что он сказал в прошлый раз, когда ему не понравился результат, было очень опасно. Я заметил, что кандидат в вице-президенты от республиканской партии не сказал, что примет результаты выборов. Они даже не признали результаты последних выборов", — подчеркнул Байден.

Ранее "Телеграф" сообщал, что кандидат в президенты США Дональд Трамп во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским сказал, что у него хорошие отношения с президентом России Владимиром Путиным.