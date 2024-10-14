Украинский блоггер и журналист о том, почему следующие три недели будут для украинцев тяжелыми

В разных науках (биология, медицина, ряд социальных дисциплин) используется термин сенсибилизация.

Нюансы отличаются, но суть примерно одинакова – это состояние повышенной чувствительности к тем или иным раздражителям.

Мы находимся в фазе повышенной чувствительности к плохим новостям. Сознание отсекает хорошие и нейтральные события, все превращается в одну кому, что формирует ощущение безысходности и неизбежной катастрофы.

Россияне проделывают колоссальную работу, чтобы вводить украинское общество в это состояние и удерживать его там максимально долго. Чтобы мы развалились.

Это самоподдерживающаяся история, где большую часть вреда мы наносим себе сами. Например, СМИ наперегонки распространяют всяческие ужасы, кто-то начинает – другие подхватывают и доводят до абсурда. Потому что в такой ситуации трафик получают максимально ужасные ленты, а любой, кто заходит с позитивом, теряет и аудиторию, и деньги.

Все проблемы – на виду. Глупостей – навалом. Если их хорошо построить, эмоционально оформить и толкнуть может начаться цепная реакция разложения.

Апеллировать в такой обстановке к сознанию сложно, но надо.

Смотрим на примере Рамштайна.

До выборов в США три недели. Я еще несколько недель назад писал: в период до голосования ничего реализовать нельзя. Пообещать – можно, а реализовать до выборов – нет. Поэтому слов и "сигналов" еще может быть миллион, но вес их крайне мал.

Рамштайн – важное мероприятие. Рамштайн на самом высоком уровне – беспрецедентный. Собирать его в таком формате имеет смысл только ради политических заявлений, которые потом (после выборов) придется еще закрепить и воплотить.

Вашингтонские боевые листки сообщали, что Рамштайн на самом высоком уровне готовился ради какого-либо заявления по НАТО. Я отметил, что это странное место, Брюссель гораздо лучше подошел бы.

Если бы партнеры согласовали какое-нибудь сильное заявление относительно НАТО, то они легко нашли бы способ его объявить. Значит, ничего сильного пока не согласовали. Или решили не объявлять, потому что это может не понравиться части американских избирателей.

С одной стороны, это плохо, потому что сигнализирует об отсутствии прогресса. С другой – не очень. Потому что слабое заявление было бы всеми справедливо расценено как измена и позор. Оно умножило бы разочарование. С третьей стороны, политическое заявление, которое может быть обнулено через 3 недели, – спорное достижение. Лучше пусть оно прозвучит 7 ноября.

Итак. Радоваться нечему, но и драмы особой нет. Никто нас не бросил.

Ничего радикально нового и большого, чтобы повлиять на фронт до выборов Украине поставить технически невозможно. Какой-то поток идет и сейчас, он будет в фоновом режиме и без Рамштайна идти.

Имеет значение не то, что участники выборов заявят до них. А то, в каком состоянии мы войдем в ноябрь. Какова будет реальная ситуация на фронте, в тылу, в политикуме, в экономике и т.д. Усилиться в короткие сроки мы не сможем. А вот ослабнуть путем внутренних качелей – легко.

Россияне попытаются любым способом в октябре добиться обвала. 10 дней до выборов в США будут кульминацией. Психологическая накачка – один из инструментов.

Поэтому задача на ближайшие недели – не переполняться ужасающими новостями (которые наверняка будут), а сохранять максимальную концентрацию на усиленном участии в обороне. Тушить повышенную чувствительность тем, что именно на вас лучше действует.

Если очень хочется все и всех ругать, опустить руки – отложите это на три недели. Это не значит, что через три недели война окончится. Не кончится. Но это означает, что враг не получит шанса с нашей помощью повлиять на важнейшее решение в самую плохую сторону. А дальше будет новый день.

Источник: пост Копытько в Telegram.