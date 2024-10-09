"Рамштайн" перенесли: когда может состояться встреча

Для Украины очень важно это заседание

Заседание контактной группы в формате "Рамштайн" пришлось перенести из-за приближения урагана "Милтон" к США. Однако встреча все равно состоится, но чуть позже.

Об этом в интервью "РБК-Украина" рассказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк. По его словам, несмотря на задержки, октябрь все равно станет месяцем принятия важных решений.

"В октябре будут приняты важные решения. И юридического, и военно-юридического, и военно-политического характера. С одной стороны, а с другой — "Рамштайн" все равно состоится. Скорее всего, в октябре и произойдет, просто изменится дата", — сказал он.

Заседание "Рамштайна" для Украины сейчас должно дать возможность обсудить получение военных инструментов, которыми можно заставить Россию сесть за стол переговоров. При этом ей необходимо оставаться не только субъектом, модерирующим все связанные с войной процессы, но и главной темой мирового обсуждения.

Вместе с тем, Подоляк не стал прогнозировать, получит ли Украина на "Рамштайне" разрешение на удары вглубь России западным оружием.

Как сообщалось ранее, 8 октября президент США Джо Байден отменил поездку в Германию из-за приближения урагана, который может стать самым разрушительным за последнюю сотню лет.

Как сообщал "Телеграф", это заседание президент Украины Владимир Зеленский называл "особым". Украинский лидер планировал там представить "план победы" государствам-союзникам.