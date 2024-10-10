"Зрады" нет. Почему Байден на самом деле не "кинул" Украину с "Рамштайном", и при чем здесь Трамп

Лидер государства всегда будет ставить проблемы своей страны на первое место.

На штат Флорида в США надвигается ураган "Милтон", который может стать самым разрушительным за столетие. Новый шторм приближается всего через десять дней после мощного урагана "Хелен", который унес жизни более 200 американцев в шести штатах, и оставил без жилья сотни тысяч граждан.

"Если вы останетесь в одной из эвакуационных зон, вы умрете", — откровенно говорят жителям Флориды чиновники.

На фоне этой чрезвычайной ситуации президент США Джо Байден отменил свой визит в Германию, где должен был провести саммит "Рамштайн" по вопросам вооружения Украины. От события были высокие ожидания, ведь это своеобразный финальный аккорд Байдена в объединении союзников для помощи Киеву и одна из составляющих его "наследия".

"Мероприятие 12 октября 2024 года переносится. Объявления о предстоящих встречах Контактной группы по вопросам обороны Украины будут позднее", — подтвердили "Телеграфу" в пресс-службе авиабазы "Рамштайн".

И по моральным, и по политическим соображениям президент США в эти дни не может быть где-либо, кроме своей страны. Это не первый раз, когда лидер государства откладывают заграничные визиты из-за кризисной ситуации дома. Ведь внутренние вызовы и проблемы всегда будут стоять выше внешнеполитических.

И, да, контекст выборов здесь также играет свою роль. Администрации Байдена-Харрис важно продемонстрировать американцам, что они способны справиться с последствиями бедствия. Особенно, когда каждый их шаг — под пристальным вниманием штаба Дональда Трампа и Республиканской партии.

Так, 6 октября вице-президент Камала Харрис стала гостьей второго по количеству прослушиваний на Spotify подкаста "Call Her Daddy" (который фокусируется на темах отношений и секса), где обсуждала с ведущей Алекс Купер репродуктивные права женщин, свою программу доступного жилья для молодежи и так далее.

Верифицированные аккаунты в соцсетях, выступающие в поддержку Трампа, поспешили раскритиковать Харрис за то, что она якобы "поставила запись секс-подкаста выше встречи с пострадавшими от урагана". Позже оказалось, что на самом деле вице-президент несколько раз переносила запись передачи как раз из-за визитов в пострадавшие штаты и мер по преодолению последствий непогоды.

Позже уже сам Трамп в интервью Fox News подверг критике действующую администрацию за оказание значительной помощи Украине при малых суммах поддержки американцев, пострадавших от урагана "Хелен".

"Итак, у нас есть почти 300 миллиардов долларов для Украины, и при этом людям предлагают 750 долларов как немедленную помощь за самый ужасный ураган, который мы когда-либо видели", — сказал Трамп.

Поэтому проведение "Рамштайна" на этой неделе и участие в нем Джо Байдена действительно могло обернуться новым поводом для политических манипуляций и втягивания темы поддержки Украины в них. Перенос саммита — лучшая идея в таких условиях.

Встреча Контактной группы по обороне Украины обязательно состоится, вероятно, позже в октябре. Планировалось, что "Рамштайн" пройдет с участием лидеров государств, а также министров обороны и иностранных дел. Каждая из делегаций — с конкретными предложениями, что и когда могут передать Киеву для достижения преимущества на поле боя.

Отдельной темой встречи может стать путь Украины к НАТО. Хотя, напомню, ни на встрече в формате "Рамштайн", ни на других ближайших саммитах с участием стран-членов Альянса ожидать приглашения в членство не стоит, максимум — это новые политические заявления или "дорожные карты". Приглашение – дело консенсуса между всеми союзниками. А в той же Венгрии стремятся дождаться результатов выборов в США в надежде на победу Дональда Трампа. Который к идее Украины в НАТО относится далеко не благосклонно.

Напомним, последнее заседание Контактной группы "Рамштайн" прошло 6 сентября. Тогда США объявили о новом пакете помощи Украине на 250 миллионов долларов. Нидерланды пообещали помощь с обслуживанием истребителей F-16, а также ракеты класса воздух-воздух. Испания заявила о передаче дополнительного комплекса ПВО HAWK, а Германия – 12-ти единиц самоходных артиллерийских установок Panzerhaubitze 2000.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, как три страны "Веймарского треугольника" могут увеличить свою помощь Украине.