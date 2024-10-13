Украину кинули? В СМИ рассказали, почему встреча в формате "Рамштайн" не состоится

Издание назвало термин, когда это может произойти

В воскресенье, 13 октября, стало известно, что заседание контактной группы по обороне Украины (формат "Рамштайн") с участием лидеров стран не состоится. Причиной этого является то, что визит американского президента Джо Байдена в Европу будет сокращен.

Об этом говорится в публикации издания ZDF. Согласно обнародованной информации, президент США Джо Байден планирует в четверг (17 октября) прибыть в Германию с визитом, ранее отложенным из-за урагана "Милтон".

При этом, как отмечено, программа визита американского президента будет значительно сокращена и ограничена только одним днем – пятницей, 18 октября.

Это означает, что встречи в формате "Рамштайн" в ближайшее время не будет. Однако подтверждения этой информации из других источников пока нет.

Телеканал также сообщил, что пакет помощи от Германии, который должен быть объявлен на заседании "Рамштайна" 12 октября, объявил канцлер Олаф Шольц на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским в пятницу 11 октября.

Как отметил журналист ZDF, дальнейшие решения в формате "Рамштайн", вероятнее всего, будут приниматься только после результатов президентских выборов в США.

Как известно, 12 октября Джо Байден должен был председательствовать на заседании на уровне лидеров стран и правительств контактной группы по помощи Украине – формату "Рамштайн". Однако из-за приближающегося урагана "Милтон" к побережью Флориды он отменил свою поездку в Европу.

Позже стало известно, что заседание "Рамштайна" откладывается на пока не определенную дату. "Телеграф" узнал у политолога Владимира Фесенко, почему на самом деле перенесли "Рамштайн".