Украинский блогер, журналист и политический обозреватель Денис Казанский показал архивное видео с Путиным и объяснил, почему с ним нет смысла договариваться

Нашлось старое видео с участием Путина, в котором он божится, что никогда не нападет на Украину и не будет отбирать Крым.

В принципе, понятно, откуда берется конспирология, что настоящий Путин умер и вместо него двойник. Действительно сложно поверить, что человек на видео, и то существо, которое сейчас во главе России – это одно и то же лицо.

Характерно, что Путин здесь не просто отвирается каким-то односложным ответом типа "Мы не нападем", а убедительно объясняет, почему делать этого ни в коем случае нельзя. Приводит рациональные аргументы, за которые сейчас в России бросают за решетку. Примечательно, что он действительно верил в то, что говорил. Теперь это совсем другой человек.

В конспирологию о двойниках я не верю, а вот в том, что Путин просто поехал головой – у меня нет сомнений. И по этой причине переговоры с Путиным не имеют никакого смысла.

С ним нет смысла договариваться не потому, что украинцы не хотят мира. А просто потому, что с Путиным невозможно договориться. Перед нами наглядное подтверждение того, что ни слова Путина вообще ничего не стоят. Сегодня он будет также убедительно доказывать одно, а завтра снова перечеркнет любые договоренности и откажется от всего сказанного и подписанного ранее.

Источник: пост Казанского в Facebook