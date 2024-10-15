"Это было в его глазах": Трамп заявил, что знал о намерении Путина напасть на Украину

Трамп пообещал положить конец войне еще до избрания президентом США

Кандидат-республиканец на пост президента США Дональд Трамп заявил, что лидер РФ Владимир Путин предупреждал его о нападении на Украину еще задолго до начала войны. Однако действующий президент США Джо Байден ничего не смог поделать.

Об этом пишет The Telegraph, опираясь на выступление Трампа на западе в мэрии города Оукс в восточной Пенсильвании.

На брифинге Трамп заявил, что всегда имел хорошие отношения с Путиным, а это ему, как будущему президенту, может помочь в решении войны в Украине. Он также подчеркнул, что полномасштабное вторжение в Украину никогда бы не произошло при его президентстве.

"Это было в его глазах, было зеницей его глаза, он говорил об этом, но я сказал, что он на это не пойдет ", — сказал Трамп про замысел Путина о начале полномасштабного вторжения.

По словам Трампа, началу войны России посодействовало президентство Джо Байдена. Кроме хороших отношений с Путиным, республиканец добавил, что имеет хорошие отношения и с действующим президентом Украины Владимиром Зеленским.

В своей речи он амбициозно заявил, что положит конец войне еще до того, как его изберут президентом.

"Байден ничего с этим не сделал. Он даже не общался с Путиным больше года. Это война, которая должна закончиться. Я собираюсь завершить эту войну… Я попробую завершить эту войну, будучи избранным президентом. Я хочу, чтобы люди перестали умирать, вот и все", — сказал Дональд Трамп.

Напомним, что недавно Трамп ошеломил возможными сроками начала третьей мировой войны.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Дональд Трамп отказался от приглашения Fox News на дебаты с кандидатом в президенты США Камалой Харрис.