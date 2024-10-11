Даже с Шольцом не хочет говорить: в Германии интересно высказались о Путине

Последний разговор был в конце первого года полномасштабного вторжения в Украину

Президент России Владимир Путин не готов к разговору с канцлером Германии Олафом Шольцом о мирном урегулировании войны в Украине. Но не исключено, что это может произойти.

Об этом сообщила министерша иностранных дел Германии Анналена Бербок, пишет Reuters. Глава немецкого МИД подчеркнула, что "Украина готова к справедливому миру". В то же время она раскритиковала Путина за отказ от предложений по мирным переговорам.

"Он отказывается принять мир и каждый день посылает новый сигнал в пользу войны и разрушения. Пока он даже не готов говорить с канцлером Германии по телефону", — акцентировала она.

Как известно, последний раз Шольц говорил с Путиным еще в конце 2022 года.

Однако, по сообщению издания Die Zeit, немецкий канцлер рассматривает возможность телефонного разговора с Путиным накануне встречи G20 в Бразилии в ноябре. Однако просьба о разговоре со стороны Берлина пока не поступала. Спикер правительства Германии после этой публикации отметил, что Шольц ранее выражал желание поговорить с Путиным "при удобном случае", но пока планов такого разговора нет.

Ранее Телеграф писал, что Владимир Зеленский и Олаф Шольц встретились в Берлине. О чем они говорили – можно прочитать по ссылке.