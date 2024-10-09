Путин сразу проиграет: Зеленский раскрыл первый пункт Плана победы

Запад может сделать реальный шаг к миру

Если Украина станет полноценным членом НАТО, то это будет значить геополитическое поражение России. Именно этот шаг позволит заставить Москву осознать, что у Европы есть границы.

Об этом рассказал президент Владимир Зеленский во время выступления на форуме "Украина — Юго-Восточная Европа". Его слова обнародованы на сайте ОПУ.

Во время выступления он рассказал о Плане победы, который позволит в скором времени провести второй Саммит мира. Он отметил, что с этим планом уже ознакомились в США, а теперь его представляют остальным союзникам.

"Первый пункт Плана сосредоточен на том, будет ли преодолена проблема дефицита геополитической определенности в Европе. Имеет ли Украина место в НАТО? Если да, и это будет должным образом подтверждено, Путин геополитически проиграет", — сказал Зеленский.

Он отметил, что Москва начнет признавать границы лишь когда поймет, что Украина никогда больше не станет частью России. Поэтому приглашение в НАТО стало бы реальным шагом миру, к которому все стремятся.

Зеленский отметил, что до конца года у Запада есть реальный шанс сместить ситуацию в пользу завершения войны и долгосрочной стабильности.

"Ситуация на поле боя создает возможность сделать этот выбор – выбор в пользу решительных действий для завершения войны не позднее 2025 года", — сказал он.

Как сообщалось ранее, на второй Саммит мира планировали пригласить Россию. Зеленский отмечал, что во время встречи должен быть рассмотрен подробный план окончания войны, который подготовит Украина.

Провести его планировали в ноябре 2024 года, однако теперь стало известно, что он состоится позже.