Український блогер, журналіст та політичний оглядач Денис Казанський показав архівне відео з Путіним і пояснив, чому з ним немає сенсу домовлятися

Знайшлося старе відео за участі Путіна, в якому він божиться, що ніколи не нападе на Україну та не буде відбирати Крим.

У принципі зрозуміло, звідки береться конспірологія, що справжній Путін помер і замість нього двійник. Справді складно повірити, що людина на відео, і та істота, яка зараз на чолі Росії – це одна й та сама особа.

Характерно, що Путін тут не просто відбріхується якоюсь односкладовою відповіддю на кшталт "Ми не нападем", а переконливо пояснює, чому робити цього в жодному разі не можна. Наводить раціональні аргументи, за які зараз у Росії кидають за ґрати. Помітно, що він і справді вірив у те, що говорив. Тепер це зовсім інша людина.

У конспірологію про двійників я не вірю, а ось у тому, що Путін просто поїхав головою – у мене немає сумнівів. І з цієї причини переговори з Путіним не мають жодного сенсу.

З ним немає сенсу домовлятись не тому, що українці не хочуть миру. А просто тому, що з Путіним неможливо домовитися. Перед нами наочне підтвердження того, що жодні слова Путіна взагалі нічого не варті. Сьогодні він буде так само переконливо доводити одне, а завтра знову перекреслить будь-які домовленості і відмовиться від усього сказаного та підписаного раніше.

Джерело: пост Казанського у Facebook.