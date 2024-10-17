Управляющий партнер Forsego Ukraine, трансформация судебных и правоохранительных органов Руслан Пахомов — о шансе для Украины на перерождение

Нынешнюю Нобелевскую премию по экономике получили американские ученые Дарон Аджемоглу, Джеймс Робинсон и Саймон Джонсон. Для многих людей, в том числе и украинцев, эти фамилии не новы: Аджемоглу и Робинсон — авторы мирового бестселлера "Почему нации приходят в упадок?". Они работали над книгой 15 лет и дали ответ на вопрос, почему одним странам удалось стать первыми мировыми экономиками, а другие так и не избавились от колониального ига. Настольная книга Билла Гейтса и Марка Цукерберга. О политике, экономике и истории. Кто не читал – рекомендую. Но сегодня не о ней.

Нобелевские лауреаты получили свою награду за исследование, в котором отмечают важность социально-государственных институтов в развитии и процветании страны. Авторы выделяют 2 типа институтов:

Инклюзивные — в которых ключевая роль отведена вовлечению широкого круга людей в политическую и экономическую жизнь. Такая модель способствует развитию, инновациям и инвестициям в страну.

Экстрактивные – сосредотачивающие богатство и власть в руках избранных. Как вы догадались, такая модель ведет к коррупции, стагнации и в конце концов упадку.

Многие сейчас подсознательно и небезосновательно отнесли Украину ко второй модели. Но все не столь трагично и точно не потеряно для нас, именно поэтому данный труд американских исследователей важен и может стать своеобразным путеводителем в наше успешное будущее.

За последние 20 лет мы начали процесс перемен и реформ. Медленно, тяжело, имея огромное сопротивление старых "элит", но мы сделали свой выбор. Значительную роль в таком "сопротивлении" играет и наш северный враг, который, как никто другой, заинтересован в ослаблении и в конце концов тотальном уничтожении Украины и как государства, и как страны. Конечно, война тоже естественно тормозит процессы реформ и развития. Однако нам ни в коем случае нельзя останавливаться. Иначе мы окончательно превратимся из страны мечтаний и возможностей в страну иллюзий и упущенных шансов. Реформы – это не всегда приятно, но без труда и выхода из зоны комфорта невозможно достичь прогресса.

Авторы исследования объясняют, что часто страны с природными богатствами не имеют необходимого развития и относятся к экстрактивному типу. В своеобразном плане, становясь заложниками ситуации и, как следствие, коррупции. Здесь мы тоже узнаем себя. В то же время страны, лишенные природных ресурсов, например Япония, являются передовой мировой экономикой благодаря ставке на инновации и развитие инклюзивных общественно важных институций.

Одной из основ устойчивого развития государства является верховенство права. В нашем случае с этим тоже сложно, Украина занимает 89-е место в мировом рейтинге с индексом 0,49. Лидером является Дания с индексом 90. Для того чтобы хотя бы приблизиться к ТОП-20, нужно провести колоссальную реформаторскую работу в судебных и правоохранительных органах. Чем мы и занимаемся с командой Forsego Ukraine, интегрируя новейшие технологии в деятельность государственных органов по работе на благо общества, закладывая основы для инклюзивных институций.

Сейчас пишу диссертацию на тему: "Цифровая трансформация судебной власти в Украине". Сможет ли ИИ заменить судью — вопрос риторический, но повысить прозрачность принятия решений, а вместе с тем и эффективность работы суда — вполне возможно.

За годы большой войны мы доказали, что способны создавать новейшие технологии и в области ВПК, и в сфере государственных цифровых инноваций, а потому есть потенциал для ухода от экстрактивного подхода и шанс (едва ли не последний шанс) на перерождение.