Что нужно изменить в ветеранской политике?

Председатель ОО "Вільні та Вірні", воин-добровольец, подполковник ВСУ Виталий Герсак специально для сайта "Телеграф" озвучил свое видение изменений в системе государственной ветеранской политики Украины

Ветераны ежедневно сталкиваются с большим количеством проблем. Учитывая, что по окончании войны ветераны и члены их семей будут составлять целых 15-20% населения Украины — уже сейчас нужно строить не просто эффективную систему государственной ветеранской политики, а такую систему, которой у нас никогда не существовало и не существует у большинства стран.

Сразу хочу подчеркнуть, что представление типа "Минветеранов нам вообще не нужно", "другую ветеранскую политику мы не можем себе позволить, потому что на это нет денег", "пусть закончится война, а уже потом будем что-то реформировать", "нынешний Минвет есть неэффективным, так что давать ему ничего не надо" и т.п. — ошибочны и нелепы. Ветеранская политика является неотъемлемой составляющей мотивации для военных, поэтому без нее мы не сможем защищаться и строить сильную армию. Это залог нашего выживания.

Что такое эффективная ветеранская политика и из чего она состоит?

Прежде всего, это Стратегия политики как таковой, с четким указанием понятий, видения, цели, приоритетов, составляющих и т.д. Из нее следует нормативно-правовое обеспечение, то есть рамочное и вспомогательное законодательство, ведомственные нормы, регламенты и т.д., включая юридический статус и функционал основных субъектов такой политики. Далее следует организационная структура: профильный орган власти (министерство) и его структурные подразделения, уполномоченные органы на местах, ветеранская инфраструктура. Затем – проектно-программный уровень, то есть планы, мероприятия и поощрения. Наконец, операционный уровень, то есть все, что касается реализации мероприятий и непосредственной работы с ветеранской аудиторией. Отдельный уровень и важная составляющая любой системы – финансирование. На каждой из этих ступеней у нас есть проблемы и решенные вопросы.

Единой государственной Стратегии ветеранской политики и даже общепринятого понимания ее "краеугольных камней" в Украине до сих пор не существует. Пока даже с базовыми дефинициями есть проблема (кто такой украинский ветеран и кого им считать, какие есть/должны быть категории ветеранов, каков официальный срок начала российско-украинской войны и т.д.). Как следствие, представления, декларации и инициативы чиновников постоянно меняются и не дают системе стабильно развиваться.

Нормативно-правовая база ветеранской политики – устаревшая и никудышная. Регулирование происходит на основе 4 базовых законов, 2 из которых были приняты еще в начале Независимости, остальные 95% документов – подзаконные акты ведомств. Никакого нового закона после 2022 года так и не было принято, никакая новая идея – не имплементирована.

Организационная структура – слаба и крайне несовершенна, министерство является одним из наиболее кадрово и инфраструктурно необеспеченных. В структуре Минвета до сих пор нет собственных ветеранских ВЛК, ни медико-реабилитационной инфраструктуры!

Программно-проектный уровень достаточно наполнен, однако ограничен в ресурсах и держится исключительно по инициативе сотрудников министерства, креативе УВФ и активности ветеранских ГО. Этого достаточно для положительной оценки деятельности Минвета/УВФ, однако крайне мало, чтобы считать эффективной ветеранскую политику в целом.

Операционный уровень только начал по-настоящему выстраиваться и переживает типичные "болезни роста": отсутствие специалистов, дефицит средств, нехватка опыта в решении специфических ветеранских проблем.

С финансированием все очень неоднозначно. В абсолютных значениях ситуация еще недавно выглядела довольно неплохо — начиная с 2022 года финансирование мер ветеранской политики увеличивалось в течение трех лет подряд и в 2024 году достигло рекордных почти 14 млрд грн. Но… 14 млрд грн – это лишь чуть больше 3,5 млрд дол. на зарегистрированных 1,3 млн ветеранов. С точки зрения финансовой обеспеченности государственной ветеранской политики, есть в среднем 2700 дол. расходов на одного ветерана в год (для сравнения, в США более 16 тыс. долл.). Для того, чтобы решить проблемы с лечением, протезированием, жилищным обеспечением хотя бы для большинства нуждающихся — понадобятся десятилетия. К тому же, согласно Правительственной бюджетной декларации на 2025-2027 гг. расходы на ветеранскую политику со следующего года будут уменьшены до 5,7 млрд грн, то есть более чем вдвое и фактически до уровня начала 2022 года. Поэтому будем иметь финансирование на уровне не 2700, а чуть больше 1000 дол. в расчете на одного ветерана, при том, что ветеранская аудитория дополнительно увеличится, существующие проблемы никуда не денутся, а система останется старой. В то же время, деньги на возобновление финансирования Дорожного фонда Правительство Шмыгаля нашло и не пожалело: 44 млрд грн предусмотрено на 2025 год, 124 млрд грн на 2026 год и 233 млрд грн на 2027 год.

Учитывая все вышеуказанное, а также на основе анализа опыта ветеранской политики США, ОО "Вільні та Вірні" сформировало собственное видение изменений в системе государственной ветеранской политики Украины.

Политика и стратегия

добиться официального признания государственной ветеранской политики в качестве одного из главных приоритетов в деятельности Президента, Парламента и Кабинета министров Украины на следующие 10 лет;

Ввести институт Уполномоченного Верховной Рады Украины по делам военнослужащих и ветеранов;

Наполнить актуальным содержанием и соответствующими организационными мероприятиями ежегодные празднования Дня Защитников и Защитниц в Украине, сделать по этому календарному поводу полноценный общенациональный Праздник Уважения и Благодарности;

Привлечь экспертов к работе по анализу и доработке основных элементов государственной ветеранской политики с учетом современных реалий и прогнозов будущего. Речь идет прежде всего о современном категориальном аппарате, основах, принципах, целях, составляющих, приоритетах политики и др., а также миссии, целях и задачах Минветеранов, его структуре и формате.

Законодательное обеспечение

Провести ревизию существующей нормативно правовой базы ветеранской политики и наработать предложения по ее совершенствованию. Оптимальный путь – через серию тематических парламентских слушаний, между которыми продлится работа экспертных групп и дискуссионных площадок;

Принять рамочный закон "О ветеранском предпринимательстве", который будет отражать общие принципы и критерии деятельности ветеранских предприятий/ветеранов-предпринимателей, процедуры получения статусов и условия его предоставления/лишения, средства и формы государственной поддержки и т.д., а также (впоследствии) ввести дополнительное законодательство, которое будет учитывать уже имеющийся собственный опыт и усовершенствовать законодательную базу ветеранского предпринимательства;

Легализовать деятельность частных военных компаний как одной из эксклюзивных прерогатив ветеранского бизнеса, принять соответствующее законодательство, внедрить механизмы регулирования и контроля.

Статусы и льготы

Адаптировать существующую систему льгот и возможностей в соответствии с современным пониманием предмета и объекта ветеранской политики;

Интегрировать в существующую систему ветеранских прав, льгот, прерогатив и возможностей ветеранов среди иностранных добровольцев-защитников Украины.

Организационный уровень

Расширить инфраструктуру Минветеранов прежде всего за счет открытия региональных представительств, собственных медико-реабилитационных учреждений и специализированных агентств (Минветеранов должно иметь по крайней мере собственные ведомственные ВЛК для подтверждения/обжалования предоставленных статусов);

Поднять статус и возможности "Украинского ветеранского фонда" — сделать его государственным учреждением, предоставить ему возможность независимого финансирования за счет одного из специальных фондов;

Определить центральный орган исполнительной власти, на который будут возложены функции реализации государственной политики в сфере развития ветеранского предпринимательства;

Создать в системе Минветеранов отдельное структурное подразделение на уровне не ниже Управления, которое будет реализовывать женскую ветеранскую политику (женщины-защитницы, а также матери и жены Защитников);

В рамках Департамента цифрового развития и трансформации Минветеранов создать отдел ветеранской статистики, задачей которого будет сбор, хранение и предоставление статистической информации по разным аспектам гражданской жизни украинских Защитников (прежде всего это медицинская и социально-экономическая информация, без которой невозможна объективная оценка и прогнозирование политики );

В системе периодической отчетности органов местной власти ввести "ветеранские" критерии оценки эффективности руководителей (на основе решения проблем ветеранов, реагирования на обращения и социологические оценки со стороны местной ветеранской аудитории);

В рамках продолжающейся административно-территориальной реформы (которая из-за полномасштабного вторжения "зависла", как и большинство начатых реформ) – предусмотреть меры по развитию ветеранской инфраструктуры в общинах.

Финансирование

Учредить отдельный специализированный целевой фонд для финансирования всех ветеранских выплат (выделить и забрать пенсии и другие ветеранские средства из бюджета Министерства социальной политики и из Пенсионного фонда Украины и других фондов), который будет подчинен Министерству по делам ветеранов. Предусмотреть для него собственные защищенные статьи финансирования по аналогии с Дорожным фондом, Фондом социального страхования, Фондом Чернобыля и т.д.;

Предусмотреть механизмы финансирования "бюджета ветеранской политики" за счет средств использования конфискованных/замороженных иностранных активов страны-агрессора, имущества подсанкционных лиц, будущих репараций и других источников.

Указанные предложения не исчерпывающие и не претендуют на "истину в последней инстанции". На самом деле среди экспертов, представителей ветеранских движений и общественных организаций уже наработано достаточное количество идей, которые заслуживают внимания и могут быть положены в фундамент новой ветеранской политики. Главное – не откладывать срочные изменения до окончания войны, а достичь Победы благодаря этим изменениям.