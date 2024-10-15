Более чем в два раза. Почему правительство сокращает бюджет Минветеранов и повлияет ли это на защитников Украины

Каждый восьмой украинец будет связан с ветеранской общественностью

Каждый день общество пополняется новыми ветеранами. Их уже более 1,3 миллиона и, по прогнозам, после войны эта цифра с учетом семей ветеранов может достичь 5-6 миллионов, что сделает каждого 8 украинца причастным к ветеранской общине.

Такая перспектива требует тщательного планирования и поддержки, однако реальность демонстрирует обратное: в публичном пространстве все острее возникает вопрос отсутствия комплексной ветеранской политики. Ветераны предостерегают: без четкого перспективного видения государство рискует оказаться в ситуации коллапса, когда тысячи военных вернутся в гражданскую жизнь, а система окажется не в состоянии предложить им актуальные услуги.

В сентябре правительство одобрило проект госбюджета, предусматривающий существенное сокращение расходов на министерство. Бюджет уменьшают более чем вдвое – с 13 миллиардов гривен в 2024 году до почти 6 миллиардов в 2025 году.

"Телеграф" попытался разобраться какая причина таких планов, все ли так однозначно, пострадают ли специализированные программы и что об этом думают собственно ветераны.

Сколько в предыдущие годы выделялось средств на ветеранскую политику

Министерство по делам ветеранов столкнулось с рядом вызовов с момента своего основания. Этот орган должен разрабатывать программы доступного жилья, выполнять пенсионное обеспечение, помогать в трудоустройстве и переквалификации, поддерживать ветеранское предпринимательство, заниматься вопросами реабилитации, работать с семьями и создавать все условия для полноценной адаптации ветеранов к гражданской жизни.

Реализация ветеранской политики неизбежно задает вопрос: достаточно ли средств выделяется на эти нужды? Обратимся к цифрам, чтобы оценить ситуацию.

В 2020 году бюджет Министерства по делам ветеранов Украины составил 987 миллионов гривен. Большая часть финансирования была направлена на мероприятия по психологической реабилитации, социальной и профессиональной адаптации, а также санаторно-курортное лечение участников АТО/ООС и пострадавших участников Евромайдана.

В 2021 году расходы Министерства по всем бюджетным программам остались на похожем уровне — примерно 989 миллионов гривен. Из этой суммы 615,9 миллионов гривен было выделено на обеспечение жильем защитников.

В преддверии 2022 года Верховная Рада Украины сделала исторический шаг в поддержке ветеранов. Принятый 2 декабря 2021 г. государственный бюджет предусмотрел колоссальное увеличение расходов на ветеранскую политику. Министерство получило финансирование в размере более 6 миллиардов гривен, что в шесть раз превысило предыдущие показатели. Приблизительно 5,5 миллиарда гривен были предусмотрены на обеспечение жильем защитников и их семей.

Однако после начала полномасштабной войны расходы пришлось существенно урезать, поэтому министерство получило всего полмиллиарда гривен. Больше из этих средств — около 277 миллионов гривен — пошло на реабилитацию и адаптацию.

Всю информацию о бюджете и его реализации можно найти на сайте Министерства финансов. В то же время, на официальном сайте Министерства по делам ветеранов указано, что все отчеты об использовании средств приостановлены.

Снимок экрана сайта Министерства по делам ветеранов Украины

В 2023 году на финансирование государственной ветеранской политики было заложено 6 млрд 838,6 млн грн. Приоритетом осталось выделение 5,5 млрд грн на обеспечение жильем ветеранов войны, членов семей погибших защитников и защитниц, защищавших независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины.

Уже в 2024 году расходы на Министерство по делам ветеранов Украины увеличили вдвое – до 13,6 млрд. гривен.

На компенсацию покупки жилья заложили 5,7 млрд. гривен. Впервые выделены средства на внедрение института помощника ветерана (3,8 млрд), а также увеличено финансирование программ по психологической, физической и социальной реабилитации.

Правда, в 2024 году Министерство по делам ветеранов не спешит реализовать бюджетные средства, поэтому к июлю было использовано всего 3,4 млрд. грн.

Как объясняют "Телеграфу" у Минветеранов, это связано с необходимостью подготовки нормативной базы и началом фактической работы специалистов по сопровождению ветеранов войны и демобилизованных лиц. Но сейчас юридические вопросы уже решены и эти специалисты скоро начнут свою работу.

Кроме того, экономию по расходам, предусмотренным специалистом по сопровождению, сейчас перераспределят на другие важные программы — в частности, на обеспечение ветеранов жильем. Благодаря этому около 2000 семей ветеранов смогут получить жилье.

Казалось бы, что выделенные средства на министерство должны расти и далее, но на 2025 год правительство планирует значительно снизить бюджет — до 5,8 миллиарда гривен. Из этой суммы 2,9 миллиарда будет предусматриваться на сопровождение и поддержку ветеранов, 1,7 миллиарда – на реабилитацию и адаптацию, а 0,5 миллиарда – на единовременную денежную помощь.

Финансирование ветеранской политики в Украине за 2020-2025 годы

Сумма, которую предлагает Министерство финансов, буквально более чем вдвое меньше, чем в прошлом году, что вполне закономерно ставит под вопрос реализацию всех налаженных или обещанных программ.

Как удалось узнать "Телеграфу", в министерстве уже производили расчеты минимально необходимого финансирования для обеспечения базовых потребностей ветеранского сообщества. Ориентировочная сумма на 2025 год, с учетом капитальных расходов, составляет около 16 миллиардов гривен.

"Рано делать выводы"

В министерстве не скрывают своей обеспокоенности ситуацией и вообще коммуникацией в этом вопросе. В то же время в ведомстве отмечают журналистам "Телеграфа", что окончательные выводы делать рано.

— Бюджет Украины на 2025 год еще не принят и сейчас идет процесс согласования. В том числе это касается расходов на приоритетные направления, среди которых жилье для ветеранов, строительство Национального военного мемориального кладбища, развитие ветеранских хабов, — говорят "Телеграфу" в Министерстве.

Как считает Министерство, "эти проекты будут финансироваться средствами капитальных расходов (развития)".

— Расходы на все приоритетные направления ветеранской политики можно будет четко проанализировать только после окончательного принятия бюджета на 2025 год. Пока все же нет оснований говорить о том, что какие-то программы будут нереализованы или приостановлены, — считают представители министерства.

Кроме того, Минветеранов активизировало сотрудничество с международными партнерами. Однако эта активизация, как объясняет пресс-служба, связана исключительно с наращиванием динамики реализации совместных проектов.

В Минфинансах говорят, что новая сумма учитывает все потребности

Чтобы получить полноценные разъяснения о ситуации, сложившейся вокруг финансирования ветеранских программ, "Телеграф" обратился и в Министерство финансов.

И вот что любопытно. В Минфине утверждают, что новая просчитанная сумма "в полном объеме учитывает исчисленную Министерством по делам ветеранов потребность в обеспечении поддержки ветеранов войны".

Ключевым моментом в объяснении Минфина есть изменение подхода к распределению капитальных расходов. По словам представителей ведомства, теперь решения по расходам на крупные проекты, например строительство, будут принимать публично. Для этого введена новая система управления инвестиционными проектами (PIM).

Это означает, что решение о выделении средств на капитальные проекты, включая касающиеся ветеранской политики, теперь будет принимать Стратегический инвестиционный совет.

Минфин отмечает, что в проекте Государственного бюджета на 2025 год не планируется уменьшать расходы на поддержку ветеранов и их семей. Вместо этого изменены только подходы к распределению средств на крупные проекты через новую систему управления инвестициями.

— Перенаправление бюджетных средств из программ поддержки ветеранов на другие направления не предусмотрено. Более того, с учетом беспрецедентных вызовов, стоящих перед Украиной в условиях полномасштабной войны, и анализа потребностей ветеранов ведется активное сотрудничество между Министерством по делам ветеранов и другими центральными органами исполнительной власти для разработки эффективных мер поддержки, — отвечают в Министерстве финансов на вопросы о возможных рисках социального напряжения из-за сокращения расходов

В качестве примера такого сотрудничества Минфин приводит недавнее одобрение предложений Минветеранов по перераспределению бюджетных средств. Это решение, по словам пресс-службы, позволит обеспечить своевременные выплаты единовременной помощи ветеранам, поддержать их бизнес-инициативы и завершить выплаты компенсаций за жилье.

Что о новом бюджете думают ветераны?

В разговоре с "Телеграфом" ветеран Максим Притуляк отметил свое видение этой ситуации. По его словам, он лично и так не испытывает влияния ветеранских программ на свою жизнь. После ранения мужчина оказался в гражданской жизни и самостоятельно создал для бывших военных школу IT.

— Считаю, что государство не готово к увеличению количества ветеранов после войны и просто отпускает ситуацию на самотек. Нет никаких всесторонних программ, которые решали бы вопросы ветеранов. К сожалению, эффективность государства в этой сфере на нуле. И я, в принципе, ничего особенного не ожидаю от государства, – говорит он.

По его словам, если государственная поддержка уменьшится, это сможет компенсировать общественный сектор, и эти инициативы уже доминируют. Есть много людей, искренне готовых помогать.

В то же время директор Международного благотворительного фонда "Ветераны" Андрей Смирнов считает, что общественный сектор уже сейчас исчерпывается из-за постоянных запросов на помощь: дроны, снаряжение и даже протезы. Это лежит на плечах волонтеров и сознательных граждан.

По его словам, по селам остаются ветераны без конечностей, которые даже не могут получить инвалидность, потому что не могут добраться до больниц или пройти медико-социальную экспертную комиссию (МСЭК). Это элементарные вопросы реабилитации и таких людей сотни, тысячи.

— Анализ бюджета на 2025 год показывает полное отсутствие финансирования программ, направленных на обеспечение жильем ветеранов, людей с инвалидностью и семей погибших. Представьте себе, как будут воевать люди, думающие, что их социальные права нарушаются, — говорит он.

В конце концов Минфин опровергает то, что комплексные программы, например жилья, будут урезаны. Однако похоже, что открытая коммуникация с обществом, а главное, с ветеранами, проведена не была — возможно, потому, что бюджет-2025 пока не принят окончательно. В любом случае, "Телеграф" будет продолжать следить за этим процессом.