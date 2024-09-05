"У нас нет таких потерь": у Минветеранов рассказали, скоро ли заполнится Военный мемориал под Киевом

Местные жители против военного кладбища у себя под окнами

В Мархаловке на Киевщине началась подготовка к созданию Национального военного мемориального кладбища. Однако проект вызвал немало споров среди местных жителей и общественности, в частности, из-за вероятной масштабности. При этом никаких "полтора миллиона захоронений" здесь не планируется, заверил и. министра по делам ветеранов Украины Александр Порхун.

В интервью "РБК-Украина" он пояснил, что большинство данных о проекте в соцсетях — это чья-то "крупная фантазия" и "информационное сопротивление". По его словам, не все жители согласны видеть перед своими домами кладбище, но и не все понимают, какое значение оно имеет.

"У нас нет таких потерь, которые ’рисуют’ в информационном пространстве", — подчеркнул Порхун и пояснил, что кладбище рассчитано на длительную перспективу: "Это не принудительное захоронение, кладбище не заполнится за полгода".

Александр Порхун отметил, что выбор локации для Военного мемориала сопровождался сложностями. После нескольких попыток остановились на участке площадью 270 гектаров за Южным кладбищем в Гатненском обществе.

План мемориала

По словам и. министра, мемориал рассчитан на 100 тысяч традиционных захоронений и 60 тысяч колумбарных (специально оборудованных мест на колумбарии для захоронения урн с прахом). Однако, по его словам, эти места будут заполняться постепенно в течение многих десятилетий. Сначала похоронят тех "кого нужно", а уже потом тех, чьи родственники изъявят такое желание.

Также Александр Порхун отметил важность проекта для семей погибших военных, особенно тех, кто не может похоронить близких на временно оккупированных территориях. Он отметил, что после победы право на погребение на этом кладбище будут иметь ветераны и действующие военнослужащие со статусом участника боевых действий.

По экологическим вопросам Порхун сообщил о проведении геологических исследований и консультаций с экологами. Были учтены нормы по расстоянию до жилых домов, которое составляет от 500 до 800 метров. Также сохранено 140 гектаров буферной зоны с лесом.

И.о. министра прокомментировал и скандал вокруг тендера на строительство. Он обратился в СБУ для проверки информации о возможных "российских следах" в компаниях-участниках. "Если он будет выявлен, остановим тендер и проведем новый, вопросов нет", — заверил Порхун.

Александр Порхун выразил надежду на то, что первые захоронения на Национальном военном мемориальном кладбище начнутся уже в конце осени этого года, если не возникнет новых препятствий.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что ситуация с Национальным военным мемориальным кладбищем сейчас плохая. Местные жители протестуют против строительства и блокируют технику.