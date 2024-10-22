Журналіст і військовий Петро Шуклінов про саміт БРІКС, що проходить в Росії

Саміт БРІКС в Росії засвідчив: Глобальний Південь не друг України, але й на війну із Заходом йти не збирається — Росія в цьому цирку виступатиме одна. Валюта БРІКС, відмова від долара, заміна SWIFT, антизахідний союз — цього не буде

Перше, але не найважливіше — кількість учасників. Минулого року саміт БРІКС в Південній Африці зібрав понад 30 лідерів (прем'єри, віцепрезиденти, президенти), цього року — менш як 20.

Друге — статус учасників. Значна кількість лідерів відмовились їхати. Зокрема, президент Бразилії ("отримав травму"), президент Куби ("складнощі в енергетиці"), президент Сербії ("зустріч з президентом Польщі"). Тут без коментарів.

З президентом Бразилії Путін хотів зробити окреме шоу і провести зустріч трьох: Бразилія, Китай (обидві входять в топ-10 економік світу) та Росія (не входить). Шоу "справжні економічні тигри світу, дивіться і восхіщайтє болгар" довелось скасувати в останній момент.

Перед самітом головний алкоголік Росії Медвєдєв заявив, що БРІКС має стати аналогом СРСР і боротись із Заходом. Але жодна з "глобальних ідей" Путіна не знайшла підтримки. Ніхто, окрім відвертих блазнів, не захотів "воювати з Заходом". Навіть натякати на можливість такої боротьби відкинули.

Індія та ПАР прямо виступили проти політизації блоку та проєктів. Країни не підтримали дій та ідей, направлених проти когось. ПАР каже: створення валюти БРІКС було б "політичним проєктом". Індія каже, що це питання не має обговорюватись. Що цікаво — навіть Китай проявив стриманість в цьому питанні.

Перед самітом БРІКС в Москві мала відбутись зустріч міністрів фінансів та голів центробанків БРІКС. Фактична тема розмови — "нова валюта БРІКС" та "новий SWIFT". Але Китай, Індія, ПАР та інші відправили на зустріч молодших клерків, що не мали жодних повноважень.

Під санкціями тільки Росія. Інші банки світу не бажають опинитись в одному човні з РФ. Будь-які рухи в створенні системи, яка має обійти обмеження існуючої банківської моделі, напряму загрожують санкціями цим країнам. Адже хоч так, хоч так — це буде фактичний обхід санкцій, накладених з боку іншої половини світу — Європи, США, Японії, Канади, Австралії, Великої Британії та інших.

І все це — щоб мати можливість простіше торгувати з Росією? Більше національних валют у двосторонніх операціях — так, відмова від долара — ні. Нова валюта, новий SWIFT — все це потреби Москви, Ірану, КНДР. Але не Глобального Півдня, де ніхто не має проблем зі світовою фінансовою системою.

Крім того, в самому БРІКС немає єдності по більшості питань — політичних чи економічних. Достатньо взяти до уваги Китай та Індію. Додайте в список Пакистан, який подав заявку до БРІКС — отримаєте вибухову суміш протиріч. Те ж саме з іншими країнами блоку.

Індія відверто не підтримує прагнення Китаю та Росії домінувати в організації. І тому виступає проти подальшого розширення БРІКС, куди минулого року вступили шість нових країн і попросилися ще десятки, включаючи світових ізгоїв, таких як М'янма чи Афганістан.

Позицію Індії по нерозширенню за рахунок прокремлівських чи прокитайських ізгоїв поділяють Бразилія та ПАР, розповіли Bloomberg чиновники цих країн. До них приєднались Об'єднані Арабські Емірати, які не підтримали перетворення блоку в антизахідну платформу, оскільки мають тісні зв'язки з країнами ЄС та США.

В усьому іншому БРІКС — це організація, всі члени якої орієнтуються на Китай, який для кожної з країн є найбільшим торговим партнером. Наразі Китай мовчить. А Росія, як маленька тваринка, намагається поводитись і виглядати голоснішою за всіх. Хоча інші країни розуміють: політичний вплив Росії у БРІКС — мінімальний. А Пекін на війну не йде.

Проте в яскравого шоу Путіна в Казані є й плюси для Кремля. І, відповідно, мінуси для України. Багато лідерів Глобального Півдня все ж приїхали в Росію. І своєю присутністю підтвердили, що несправедлива війна Росії проти України, сотні тисяч вбитих — це нормально, це допустимо. Тобто майже половина світу сприймає нашу трагедію так, ніби українці — не люди. Just business.

Коли наступного разу хтось серед нас буде розмірковувати над тим, де ж наш шлях — на Заході чи на Сході, на Півдні чи на Півночі. Згадайте країни, лідери яких у 2024 році приїхали в Казань, щоб підтримати криваву виставу Путіна. Цьогорічна сцена збудована з кісток українських дітей — вбитих та викрадених. На крові українських чоловіків та жінок. Зараз по ній топчуться ті, кому чхати на українців.

На відміну від Заходу, який збирає чергові $50 млрд для України на 2025 рік. Відправляє нову й нову зброю, щоб українці могли захиститися. Й політично також стоїть на нашому боці.

Бо ми — частина Західного світу. Захід — наша родина. Яка б складна вона не була. Нерішуча, інколи навіть слабка. Але вона й тільки вона здатна відчути нас, підтримати та прийняти наш біль. Тільки вони в найтяжчу годину історії встали поруч — зброєю, грошима, економічно, політично. Де друзі, де вороги — про це важливо не забувати.

Джерело: пост Шуклінова у Facebook