Россия опозорилась на уровне БРИКС: момент попал в прямую трансляцию (видео)

В мире наконец-то услышат о российских соревнованиях, но есть нюанс

Комментатор так называемых Игр БРИКС Владимир Иваницкий сумел прославить "альтернативную Олимпиаду" в РФ, выдав нелепую фразу про "русов". Эти соревнования должны заменить Олимпийские игры для РФ, правда, сами россияне не верят в их успех.

Во время прямого эфира на телеканале "Матч ТВ" Иваницкий искал жену для российского самбиста Кирилла Князькова. Владимир искал хорошую партию для "представителя русов", чтобы в России была "хорошая генетика".

"Красивый атлет, посмотрите какой. Жених настоящий. 20 лет всего. Девчонки, берите на заметку. Но только чтобы хорошая пара была. Всякие шм*ры нам не нужны, у нас должна быть хорошая генетика. Вот идет представитель русов", – сказал комментатор.

Добавим, позже Иваницкого сняли с эфира, а представитель "Матч ТВ" извинился за инцидент. А вот в сети отметили, что Иваницкий позволил себе высказывание, близкое к нацистскому. Кроме того, пользователи отметили, что про Игры БРИКС теперь узнают все, хотя и не со спортивной стороны.

Игры БРИКС пройдут с 12 по 23 июня в Казани. В программу войдут 27 видов спорта. В РФ также хотят проводить Игры ШОС. Кроме того, глава Кремля Владимир Путин подписал указ о проведении Игр дружбы в России в 2024 году, правда, РФ не может воплотить это в жизнь.