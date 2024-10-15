БРИКС привлекателен также и для других стран, например, Эмиратов, Саудовской Аравии или Турции

Международное объединение БРИКС является альтернативой Евросоюза для Сербии, которая дружит с Россией. Страна намерена отправить своего представителя на предстоящий саммит в Казане осенью текущего года.

Об этом сказал сербский вице-премьер Александр Вулин в интервью немецкому изданию Berliner Zeitung. Он подтвердил, что страна примет участие в саммите БРИКС, который состоится в Казане с 22 по 24 октября.

"Было бы безответственно, если бы мы не изучили все варианты, включая членство в БРИКС. Если БРИКС привлекателен для других стран, например, Эмиратов, Саудовской Аравии или Турции, почему Сербия должна быть другой? Поэтому нет сомнений, что БРИКС стала реальной альтернативой ЕС", — сказал Вулин.

Чиновник признал, что является евроскептиком. Однако большинство населения Сербии стремится к ЕС.

Стоит отметить, что БРИКС еще по-другому называют "блоком друзей Путина". Он был основан в 2006 году. Он состоит из пяти стран Бразилии, России, Индии, Китая и Южной Африки. Изначально организация называлась BRIC, так как была без Южной Африки, однако после ее присоединения в 2010 группа стран стала называться BRICS.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что еще в 2023 году стало известно, как дружественная к России страна помогала Украине во время полномасштабной войны.