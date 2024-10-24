Это на руку Кремлю

Сенаторы России на публичном заседании фактически легитимизировали Юлию Навальную в информационном пространстве России. Это незаурядное событие.

Я ни одной секунды не поверю в то, что это могло быть несанкционировано и не спланировано.

Для меня это означает, что для Путина создают и внедряют заведомо удобный спарринг-партнер. Я не думаю, что Навальный мог быть агентом ФСБ, и агентесой может быть его жена. Я не являюсь сторонником дегуманизации этой семьи.

Но для меня это свидетельствует о том, что Юлия Навальная является абсолютно удобным противником для Кремля, равно как и Джо Байден является удобным американским президентом для Путина.

Путин не делает ставку на конкретных людей. Он делает ставку на те процессы, которые способствуют осуществлению его стратегии. Слабость администрации Байдена и его главного разведчика Бернса является благоприятным аспектом для Путина.

Бесперспективность Навальной (равно как и Тихановской, которую выжила администрация Белого дома) — полностью устраивают и Москву и Минск.

Путину выгодна Навальная риторика, которая мочит открыто риторику деколонизации, разворачивает внимание всего медийного мира только к своей персонально-семейной истории.

Фактически миллионы безликих украинцев, каждый из которых потерял своих родных, друзей, знакомых, конкурируют за внимание западных либеральных аудиторий с одной женщиной, мужа которой жестоко убили. Я не говорю, что это злостный план ФСБ. Я говорю, что происходящее выгодно Белому Дому и Кремлю. Но критично не выгодно украинскому народу.

Поистине сказано: "Путин – это враг украинского настоящего, а русские либералы – это враги украинского будущего"!!! Теперь мы получили этому тезису еще одно подтверждение.

Источник — Facebook Дмитрия Золотухина