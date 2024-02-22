Первая леди российской оппозиции: кто такая Юлия Навальная и удастся ли ей продолжить дело мужа

Возвращаться в Россию женщина не спешит, а в Украине не верят в ее перспективы

Супруга погибшего в тюрьме российского политзаключенного Алексея Навального заявила, что продолжит дело своего мужа. Юлия Навальная прямо обвинила Владимира Путина в смерти оппозиционера и призвала россиян "собраться всем вместе в один сильный кулак и ударить им по безумному режиму: Путину, его друзьям, преступникам в погонах, ворам и убийцам".

По словам женщины, сейчас тело Навального не показывают и не отдают его матери, ожидая, пока с него исчезнут следы "очередного путинского новичка". Впрочем, близким политика уже известно, почему конкретно Путин убил Алексея, и кто выполнял этот приказ. Об этом скоро станет известно всем. Кроме того, Юлия Навальная призвала Евросоюз не признавать российские президентские выборы, которые должны пройти в марте 2024 года.

"Телеграф" узнал, что известно о новом лице российского оппозиционного движения и какие шансы на успех она имеет.

Из "золотой девочки" — во вдову политзаключенного

До того, как взять на себя миссию по свержению путинского режима, Юлия Навальная долгое время находилась в тени своего мужа, лишь иногда выступая от его имени на митингах или обращаясь к россиянам через соцсети, когда сам Алексей не мог сделать этого физически.

По образованию 47-летняя москвичка — специалист по международным экономическим отношениям с опытом стажировки за границей, обучением в аспирантуре и работой в банковском учреждении.

Стоит отметить, что первая леди российской оппозиции родилась в непростой семье: мать работала в Министерстве легкой промышленности, отец был ученым и, по некоторым данным, секретарем российского посольства в Великобритании, а также имел связи со спецслужбами, тетя – одна из авторов конституции России, а отчим — работник Госплана СССР.

Сама же Юлия, выйдя замуж за Алексея, решила посвятить себя воспитанию двоих детей (дочки Дарьи 2001 года рождения и сына Захара 2008 г.р.) и помощи родителям Навального с развитием семейного бизнеса.

Впервые жена оппозиционера громко заявила о себе после первого ареста Алексея в 2014 году. Тогда политический деятель получил условный срок, а уже через год Юлия, которая все это время поддерживала мужа и была его личным секретарем, вошла в сотню самых влиятельных женщин России по версии радиостанции "Эхо Москвы".

Вторым громким появлением Навальной стала кампания по спасению Алексея после отравления в 2020 году. Невыездной оппозиционер нуждался в срочном лечении за границей. Тогда женщина обратилась к Владимиру Путину и смогла получить разрешение на вывоз Алексея в немецкую клинику Charité.

Несмотря на покушение на жизнь оппозиционера, после завершения его лечения семья Навальных все же вернулась в Россию.

В последний раз до исчезновения, а затем и убийства Алексея Навального, имя его жены прозвучало на весь мир в марте 2023 года, когда ее фильм "Навальный" об отравлении политика и его приезде в РФ получил кинопремию "Оскар" как лучшая документальная лента.

В Украине это событие вызвало негативную реакцию, ведь кино об оппозиционере обошло в рейтинге наш "Будинок зі скалок", посвященный историям детей Донбасса.

Сейчас Юлия находится в Европе, где выступила на Мюнхенской конференции безопасности сразу после появления новостей о смерти ее мужа, а также приняла участие в заседании Совета ЕС на уровне министров иностранных дел.

Рискнет ли вдова с детьми снова вернуться в Россию, пока неизвестно.

Россия и оппозиция — вещи несопоставимые

Называть Юлию Навальную и других последователей ее мужа оппозиционерами — неверно, считает украинский адвокат российского происхождения Илья Новиков, знавший умершего лично.

Илья Новиков

По словам юриста, ни в Третьем рейхе, ни в четвертом, в который превратилась Россия, не может быть того, что принято называть оппозицией. Ведь оппозиция – это люди, по отношению к которым власть признает легальное право на сопротивление и желание заменить ее собой. Поэтому, хоть мы и используем термин "российская оппозиция", следует понимать, что это условное название и это не то же, что украинская, польская или американская оппозиция.

– В отличие от большинства граждан Украины, для меня личность Алексея Навального не сводится к фразе о бутерброде. Он прошел сложную эволюцию за последние годы и заплатил очень дорогую цену – как и его семья – за то, чтобы быть тем, кем он стал. Он не мог быть оппозицией, но, безусловно, был моральным лидером всех россиян, понимавших, чем является Путин.

В этом контексте Юлия Навальная, если принимает на себя это бремя, становится не планом "Б" – ведь никакого плана не существовало – но обещанием того, что он появится. Путина невозможно победить путем мирного протеста, но точка фокуса в этом сопротивлении должна быть. Юлия может дать нам скудный шанс на то, что ситуация в России начнет разбалансироваться изнутри, – говорит Илья Новиков в комментарии "Телеграфу".

Адвокат уверен: Украине пригодится каждый, у кого есть свои счета с путинским режимом. Даже те, кто осенью 2023-го устраивали погромы в аэропорту Махачкалы, внесли свой вклад в предстоящий развал этой системы.

По большому счету жена белорусского политзаключенного Сергея Тихановского также заменила своего мужа в борьбе с режимом Лукашенко, а впоследствии была признана в Европе законным президентом Беларуси. Одна лишь попытка Юлии Навальной повторить этот сценарий может доставить немало хлопот Кремлю.

– Как бы мы ни относились к этим людям, их существование здесь и сейчас нам на пользу. Именно они станут нравственными лидерами сопротивления кремлевскому режиму в случае назревания протестов жен мобилизованных или обиженных в этнических конфликтах, например. В то же время, надеяться на какие-то радикальные действия с участием Навальной на территории РФ вряд ли можно, — говорит адвокат.

Сломать Путину шею можно только на поле боя

С недоверием к тому, что вдове Навального удастся заменить мужа в полной мере, относится и российский публицист и социолог Игорь Эйдман.

Игорь Эйдман

Кроме своей гражданской позиции Алексей отличался организаторскими способностями, навыками журналиста-расследователя и блогера, говорит эксперт. Вряд ли жена Навального сможет взять на себя все эти направления его оппозиционной деятельности.

Впрочем, выполнять роль коммуникатора между российским антипутинским коммьюнити и лидерами западных стран Юлия вполне может, ведь пользуется узнаваемостью за рубежом и имеет определенный круг связей среди европейской дипломатии.

– Надеюсь, что возвращаться в Россию для продолжения деятельности Юлия не будет. В противном случае она, очевидно, повторит судьбу своего мужа. Вопрос о том, может ли женщина возглавить российскую оппозицию, не совсем актуален, ведь та часть общества, которая поддерживала Алексея Навального, более продвинута и не страдает сексизмом. Для них ключевым моментом является стремление к развалу путинского режима, выходу ВС РФ из Украины и установлению демократических принципов в государстве.

Могут ли призывы Навальной не признавать президентские выборы 2024 года сыграть решающую роль в этом процессе? Нет. В полицейском государстве и условиях репрессий ждать от людей массовых акций не стоит. Сломать Путину шею может только военное поражение и последующий раскол элит в РФ, отмечает Игорь Эйдман.

Впрочем, ситуация может измениться. Подтверждением этому служит история Филиппин, где в 80-х годах во время правления диктатора Фердинанда Маркоса был убит его главный соперник и оппозиционер Бенигно Акино. Единственным кандидатом от оппозиции стала его вдова Корасон Акино, впоследствии занявшая президентское кресло.

По словам российского социолога, убийства оппозиционеров могут достичь своей цели по запугиванию части граждан вплоть до вынужденной миграции. В то же время остальных они скорее заставят осознать, что мирным путем с захватившими власть террористами договориться не получится. Это может привести к радикализации протестов.

Украине не до Навальных

Какой бы перспективной оппозиционеркой ни считали Юлию Навальную, нанести сокрушительный удар Владимиру Путину она не способна, а значит, тратить время и усилия на ее поддержку и налаживание с ней связей нам не стоит, считает политический эксперт центра "Об'єднана Україна" Петр Олещук.

Петр Олещук

В то же время, по словам политолога, и нападать на вдову Навального, вспоминая давние обиды на ее мужа, украинцам не стоит. В определенной степени она может быть нам полезна за счет своей публичной деятельности, направленной на разоблачение преступлений Кремля.

– Она не станет серьезной политической фигурой в РФ. В этой стране вообще не будет каких-либо революций с победой оппозиции. Максимум, на который можно рассчитывать, это смерть Путина по тем или иным причинам, после которой россияне окажутся в ситуации серьезного социально-экономического кризиса и будут вынуждены искать выход из него.

Другими словами, это будет "перестройка", а не революция. Никто не может прогнозировать, как будут разворачиваться события при таком сценарии, но очевидно, что любой новый режим (или модель существующего) будет вынужден искать способы прекращения войны и возобновления отношений с цивилизованным миром. Только в этом случае украинцы могут надеяться на изменения в соседнем государстве, – уверен политолог.

Подытоживая, можно заключить, что ни российские, ни украинские эксперты в области политологии, социологии и права не верят в победу так называемой российской оппозиции. Более того, даже физическая смерть Путина не гарантирует тектонических изменений в империи зла. Вероятно, уничтожать центр диктатуры и терроризма под боком у Европы придется все же украинцам.