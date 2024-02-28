Навальная выступила перед Европарламентом и "проехалась" по Путину: главное из речи

Нужны другие подходы, санкции и резолюции уже не работают

Юлия Навальная призвала депутатов Европейского парламента к борьбе с президентом России Владимиром Путиным. Выступая в Страсбурге, она назвала российского диктатора "главарем организованной преступной группировки".

Полный текст ее речи опубликовало издание Meduza. Вдова погибшего российского оппозиционера Алексея Навального подчеркнула, что для борьбы с Путиным нужно применять новаторские подходы, так как санкции и резолюции уже не работают.

Это подтверждается на опыте войны России против Украины и мер, которые применялись против российского режима. Для противостоянию Путину мир задействовал оружие, деньги и санкции, но ничего не работает, а публичное убийство Навального показало, что с Путиным нельзя вести переговоры.

"В прошлую субботу минуло два года, как Путин начал полномасштабную вои‌ну против Украины. Вероломную и подлую вои‌ну. Весь мир бросился помогать Украине. Но два года прошло. Много усталости, много крови, много разочарования, а Путин никуда не делся. Все средства уже задеи‌ствовали: оружие, деньги, санкции. Ничего не работает. И случилось самое страшное: все стали привыкать к войне. Тут и там стали говорить: "Ну все равно нам придется договариваться с Путиным". А потом Путин убил моего мужа, Алексея Навального. По его приказу Алексея пытали три года: держали впроголодь в каменном мешке, по кусочку отрезали от него внешнии‌ мир, лишали свидании‌, телефонных звонков, а потом даже писем. А потом убили. Даже после этого они издевались над его телом, издевались над его матерью.

С однои‌ стороны, публичное убии‌ство снова показало всем, что Путин способен на все и что с ним нельзя вести переговоры. Но, с другой стороны, я также вижу, как все шокированы", – заявила Навальная.

Она отметила, что многим кажется, что Путина нельзя победить. Но это не так, ведь Алексей Навальный был изобретателем и находил выход.

"Вас не пускают в телевизор? Вы начинаете делать видео на YouTube так, что их посмотрит вся страна. Вас не пускают на выборы? Вы придумываете стратегию тактического голосования, которая отберет места у правящей партии. Даже из путинского ГУЛАГа Алексей умудрялся передавать идеи проектов, от которых Кремль паниковал. Он был противоположностью всего скучного. Это ответ на вопрос", – сказала она.

Обращаясь к депутатам Европейского парламента, Юлия Навальная подчеркнула, что "если вы действительно хотите победить Путина, вы должны стать новаторами".

Она считает, что невозможно навредить главе Кремля еще одной резолюцией или еще одним пакетом санкций, который ничем не отличается от предыдущих.

"Невозможно победить его, думая о нем как о человеке с принципами, у которого есть мораль и правила. Путин — главарь организованной преступной группировки. Вам — и нам всем — нужно бороться с криминальной группировкой", – заявила Навальная.

Также она призвала европейские страны не преследовать россиян, выступающих против войны, а работать с ними.

"В этой борьбе у вас есть надежные союзники — это десятки миллионов россиян, которые против войны, против Путина, против зла, которое он несет. Вы не должны преследовать их — наоборот, вы должны работать вместе с ними. С нами", – резюмировала она.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Навального незадолго до смерти собирались обменять.