Навальная заявила о готовности стать кандидатом в президенты РФ, но есть одно "но"

Она отметила, что "не волшебник и не знает секрета", как немедленно добиться перемен в России

Вдова оппозиционного российского политика Алекея Навального Юлия Навальная заявила о готовности баллотироваться на пост поста президента РФ. Она назвала обязательное условие для этого — возвращение в Россию, которое "к сожалению, невозможно", отметила оппозиционерка.

"Моя цель — приблизить и сделать возможными перемены в стране. Если я вернусь в Россию, я пойду на выборы кандидатом в президенты", — сказала она в интервью ВВС.

На вопрос, может ли она представить себя политиком, подобным тому, каким был ее муж, Навальная ответила положительно. Она отметила, что много людей ее поддерживают и она в ответ, хочет поддержать их. По словам вдовы оппозиционера, хотя многие его сторонники были вынуждены уехать из России, много таких людей живут в РФ.

"Но миллионы — остались. Они живут в условиях сильного давления и репрессий, но мне очень важно поддерживать с ними связь", — сказала Юлия.

Однако, добавила оппозиционерка, хотя она готова была бы стать кандидатом в президенты России, пока Владимир Путин остается у власти, для нее возвращение в Москву "к сожалению, невозможно". Навальная напомнила, что не смогла даже приехать на похороны мужа в свой родной город, так как опасалась ареста. При этом, по ее словам, она "не волшебник и не знает секрета", как немедленно добиться перемен в России.

"Если ты не можешь сделать что-то большое сразу, делай что-то маленькое каждый день, и чем больше людей будут так поступать, тем скорее настанет время перемен", — заявила вдова российского политика.

Как сообщал "Телеграф", ранее Навальная заявляла, что обычные украинцы якобы понимают, что не все россияне настроены против них. Однако по ее мнению, и украинскому правительству не следует забывать об этих людях, поскольку это "не война России, а война Путина".