"Это не война России": Навальная раскритиковала власти Украины

Россияне якобы готовы прибегнуть к разным методам борьбы

Жена погибшего оппозиционера Алекея Навального Юлия вошла в ТОП-100 самых влиятельных людей мира по версии TIME и дала интервью изданию, в ходе которого раскритиковала Украину. Она отметила, что фраза "хороший русский" — плохая, а Украина просто не хочет искать антивоенных россиян.

По мнению Навальной, не каждый россиянин, который против войны, может выйти на улицу и сказать об этом. Она также добавила, что таких людей нужно поддерживать.

"Хорошие русские" — очень плохая фраза. Я считаю, что они (украинцы, — Ред.) просто не хотят искать этих антивоенных россиян. Но такие россияне все-таки существуют. Просто трудно ожидать, что они выйдут на улицу, потому что, как я уже сказала, не все люди — герои. Они готовы прибегнуть к разным видам борьбы. Важно поддерживать этих людей, и я считаю, что игнорировать их — ошибка правительства Украины", — сказала Навальная.

Она добавила, что обычные украинцы якобы понимают, что не все россияне настроены против них. Однако по ее мнению, и украинскому правительству не следует забыть об этих людях, поскольку это "не война России, а война Путина".

"Конечно, есть очень агрессивное, поддерживающее войну меньшинство. Оно выделяется, но его очень мало. Путин делает все возможное, чтобы его поощрить. Он указывает на них и говорит: "Смотрите, все такие!" Но это неправда. Большинство людей по разным причинам хотят, чтобы война закончилась", — подытожила вдова.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, кто такая Юлия Навальная и что она намерена делать после смерти ее мужа Алексея Навального.