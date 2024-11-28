Заместитель министра инфраструктуры Мустафа Найем о новоназначенном спецпредставителе Трампа по вопросам Украины и о его мирном плане

Дональд Трамп назначил своим специальным представителем по Украине и России генерала в отставке Кита Келлога (Keith Kellogg), который в марте 2022 года в эфире телеканала Fox News обращался к американцам с призывом "давайте найдем способ разрешить этой новой Спарте, Украине, победить в битве. И они могут. Мы просто должны предоставить им необходимую поддержку", а сегодня является автором едва ли не единого публичного плана мирных переговоров с Россией.

В этом году Киту Келлогу исполнилось 80 лет. Он служил в армии США с 1960-х годов, участвовал в войне во Вьетнаме, занимал ключевые посты в Пентагоне, а в первой администрации Дональда Трампа занимал должность руководителя аппарата Совета национальной безопасности.

Он знает нашу войну не только с телевизора. В январе 2023 года он лично приезжал в Украину, провел здесь почти две недели, посетив Бучу, Одессу, Харьков и Изюм. Вернувшись в Вашингтон, он выступил с показаниями перед Комитетом по вооруженным силам Сената и активно призвал срочно увеличить военную помощь Украине, подробно перечислив виды вооружений, необходимых для победы.

Кстати, эту поездку спонсировал Weatherman Foundation, которую возглавляет дочь генерала Меган Моббс. Фонд был одной из первых организаций, развернувших свою деятельность в Украине в первые дни полномасштабного вторжения. Среди прочего фонд активно участвует в проектах по эвакуации раненых военных.

Впрочем, впоследствии позиция Кита Келлога стала более пессимистичной. В апреле 2024 года в сотрудничестве с бывшим аналитиком ЦРУ Фредом Фляйцем опубликовал в журнале Foreign Affairs статью с заглавием "America First, Russia, & Ukraine", в которой изложил свое видение плана мирных переговоров с Россией.

Статья объемная, с многочисленными ссылками, но я настоятельно рекомендую ее прочесть. В ней подробно анализируются причины возникновения этого плана, развитие войны в Украине на разных этапах и, собственно, небольшой раздел с самим планом переговоров.

По мнению авторов, полномасштабное вторжение является следствием нерешительности и недостаточной реакции международного сообщества на предыдущие агрессивные действия России, что создало у Москвы чувство безнаказанности.

Кит Келлог и его коллега считают, что вторжения можно было избежать, если бы США "поддерживали мир с Путиным, а не провоцировали его агрессивными глобалистскими кампаниями за права человека и демократию или попытками содействовать членству Украины в НАТО". Они утверждают, что Соединенным Штатам следовало удержаться от намеков на поддержку возможного членства Украины в НАТО и предложить Путину соглашение, предусматривающее отсрочку вступления Украины в Альянс на десятилетия.

В конце статьи очень кратко изложена основная рамка мирных переговоров между Украиной и Россией. Авторы утверждают, что война в Украине затягивается без перспектив быстрого разрешения. Несмотря на значительную западную помощь, добиться решающих успехов на фронте пока не удалось, что вызывает вопрос о целесообразности продолжения стратегии "вооружать столько, сколько нужно".

Кит Келлог и его коллега предлагают официально утвердить политику США, направленную на завершение войны путем прекращения огня и переговоров, суть которых можно свести к нескольким пунктам:

Продолжение военной поддержки Украины. США должны продолжать вооружать Украину и укреплять ее оборону, чтобы гарантировать, что Россия не сможет осуществить новые нападения после прекращения огня или подписания мирного соглашения. Обязательство Украины участвовать в переговорах. В обмен на помощь США должны потребовать у Украины участия в мирных переговорах с Россией, обеспечив возможность вести переговоры с позиции силы и четко обозначив для России последствия нарушения условий мира. Отсрочка членства Украины в НАТО. Чтобы убедить Путина присоединиться к переговорам, лидеры НАТО должны предложить отложить вступление Украины в Альянс на длительный период. Это будет частью всеобъемлющего и контролируемого мирного соглашения, гарантирующего безопасность Украины.

Как часть плана авторы ссылаются на статью Ричарда Гааса и Чарльза Купчана в Foreign Affairs (апрель 2023 г.), где утверждается, что Украине не будет предложено отказаться от цели вернуть всю свою территорию. Однако для достижения этой цели, Украина должна согласиться использовать исключительно дипломатические, а не военные средства.

При этом подчеркивается, что дипломатический прорыв станет возможным только после того, как Путин покинет свой пост. До этого момента США и их союзники обязуются сохранить санкции против России и нормализовать отношения только после того, как Россия подпишет мирное соглашение, приемлемое для Украины.

Отдельным пунктом предлагается ввести пошлины на экспорт российских энергоносителей для финансирования предстоящего обновления Украины.

Статья завершается почти трагически: "Украинское правительство и народ Украины вряд ли смогут принять мирное соглашение, которое не вернет им всю их территорию или по крайней мере не привлечет Россию к ответственности за разрушения и страдания, причиненные Украине. Их сторонники также испытают трудности с этим. Однако, как сказал Дональд Трамп на форуме CNN в 2023 году: "Я хочу, чтобы все перестали умирать". Это и наша позиция. Это хороший первый шаг".

PS. Предлагаемый план не является официальным и, вероятно, будет пересмотрен, но уже сейчас вызывает вопросы. Уступки России, на которых он основывается, поощряют агрессию и создают риски новых нарушений. На мой взгляд, гарантии безопасности для Украины после провала Будапештского меморандума выглядят иллюзорными, а игнорирование настроений украинского общества делает этот подход утопическим.