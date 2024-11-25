Трамп пока не предлагал Киеву свой "мирный план": когда он займется Украиной и позвонит Путину - СМИ

Трамп пока больше занят внутренними вопросами США

О многочисленных "планах Трампа" по Украине, которые публикуют СМИ на Западе, на самом деле сейчас ничего неизвестно. Ни команда будущего президента США, ни он сам с предметными предложениями напрямую к Киеву не обращались.

Об этом сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на источники из высшего военно-политического руководства Украины. По их словам, "сливы" в медиа различных "мирных планов" и концепций в настоящий момент являются элементами внутриштабной борьбы в окружении будущего президента США, которая началась задолго до выборов. И различные ужимки в соцсетях на украинскую тему от миллиардера Илона Маска или президентского сына Дональда Трампа-младшего тоже укладываются в рамки этой борьбы за внимание первого лица.

А сам Трамп, по словам источников, пока больше занят внутренними вопросами США, которые для него всегда были в приоритете. При этом собеседники издания считают, что до Украины руки всерьез дойти могут уже довольно скоро.

Ожидается, что в скором времени состоится еще один его звонок в Москву, но уже более предметный. Также вскоре в США отправится и глава Офиса президента Андрей Ермак.

"Нам важно оказаться там, у Трампа, раньше русских, продвинуть свою концепцию", — говорит источник в президентском окружении.

Напомним, ранее мы писали о том, что у Трампа нашли вескую причину, почему США должны помочь Украине.