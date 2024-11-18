Турция готовит свой "мирный план" по Украине. Несколько пунктов понравятся Путину

Что говорят о вступлении в НАТО

На саммите "Группы двадцати" (G20) Турция планирует представить свой "мирный план" по заморожению войны в Украине. Президент Реджеп Тайип Эрдоган также готов к дискуссии о присоединении нашего государства к НАТО.

Об этом сообщает Bloomberg. Отмечается, что Эрдоган настаивает на отложении вступления в Альянс по меньшей мере на 10 лет.

Он считает, что разговоры и шаги по этому поводу опасны, ведь они не помогут договориться с лидером России Владимиром Путиным. Один из пунктов заморозки войны РФ и Украины, по его мнению, будет предусматривать образование демилитаризированной зоны на востоке Украины. Там лучше развернуть международные войска, а Киев получит военные гарантии. Эти шаги помогут и угодить Путину в определенной степени, и компенсировать откладывание вступления в НАТО для Украины.

По словам неназванных турецких чиновников, Украине будет тяжело принять это предложение, но это позволило бы обеспечить стабильное прекращение огня. В то же время, план может понравиться тем союзникам Киева, которые переживают из-за риска прямого конфликта НАТО и России в случае членства Украины в Альянсе.

Напомним, что в Плане победы президента Владимира Зеленского один из пунктов – членство в НАТО, а также гарантии безопасности в вопросе защиты до вступления. Однако Турция пытается отсрочить это.

Ранее "Телеграф" писал, что, по словам польского министра, Украина не получит приглашение на вступление в НАТО в 2025 году и на это есть веская причина.