Военно-политический обозреватель Александр Коваленко отмечает, что неудачи Асада в Сирии на руку Украине

Наступление Хайят Тахрир аш-Шам (ХТШ), о котором заявляли полевые командиры ещё на прошлой неделе, застало асадитов (САА) врасплох.

Менее чем за 48 часов ХТШ значительно расширили зону контроля к западу от Алеппо, взяли под контроль ряд населённых пунктов, перерезали важную трассу М5.

Для нас эти события важны тем, что на Ближнем Востоке диктатор Башар Асад является ключевым партнёром Путина. Ослабление его позиций и потеря контроля над территориями, возвращёнными, в том числе и с помощью российских головорезов — нам выгодно.

Кроме того, режиму Асада оказывает всестороннюю поддержку Иран, и порою КСИР там играет куда более важную роль, чем ВС РФ. Отвлечение внимания Тегерана на Сирию и расшатывание позиции России в регионе, может привести к далеко идущей цепной реакции.

Один раз российскому петуху между лопаток уже засадили ятаган, сейчас же, похоже, попробуют ещё и провернуть. По факту, именно к этому Россия и идёт, а именно — её присутствие в том или ином регионе уже никого не пугает, а в некотором смысле даже раззадоривает. Ведь у бойцов ХТШ даже споры были, кто первым в ходе наступления убьёт русского… Нормальный, здоровый азарт.

Источник: публикация в Telegram-канале Александра Коваленко