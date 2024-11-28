Військово-політичний оглядач Олександр Коваленко зазначає, що невдачі Асада у Сирії на руку Україні

Наступ Хайят Тахрір аш-Шам (ХТШ), про який заявляли польові командири ще минулого тижня, застав асадитів (САА) зненацька.

Менш ніж за 48 годин ХТШ значно розширили зону контролю на захід від Алеппо, взяли під контроль низку населених пунктів, перерізали важливу трасу М5.

Для нас ці події є важливими тим, що на Близькому Сході диктатор Башар Асад є ключовим партнером Путіна. Ослаблення його позицій та втрата контролю над територіями, повернутими, зокрема й за допомогою російських головорізів, — нам вигідно.

Крім того, режиму Асада надає всебічну підтримку Іран, і часом КСІР там грає значно важливішу роль, ніж ЗС РФ. Відвернення уваги Тегерана на Сирію і розхитування позиції Росії у регіоні, може призвести до ланцюгової реакції, що далеко йде.

Одного разу російському півню між лопатками вже засадили ятаган, зараз же, схоже, спробують ще й провернути. За фактом, саме до цього Росія йде, а саме — її присутність у тому чи іншому регіоні вже нікого не лякає, а в певному сенсі навіть розбурхує. Адже у бійців ХТШ навіть суперечки були, хто першим у ході наступу вб’є росіянина… Нормальний, здоровий азарт.

Джерело: публікація в Telegram-каналі Олександра Коваленка