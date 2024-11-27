Несколько сел перешли под контроль повстанцев

Сирийские повстанцы, противостоящие пророссийскому режиму Башара Асада, неожиданно начали наступление. Сообщается, что им удалось прорвать линию обороны и взять под свой контроль семь населенных пунктов к западу от Алеппо.

По некоторым данным, под раздачу также попали иранские и российские подразделения. В ответ на это россияне подняли в воздух авиацию и нанесли большое количество авиаударов по подконтрольным повстанцам территориям.

Согласно данным Clash Report, некоторые отряды оппозиционных сил были замечены примерно в трех километрах от пригородов Алеппо.

На карте LiveMap можно заметить, что сирийские и российские силы тем временем также активировались возле Идлиба и в некоторых других местах.

По предварительной информации, в атаке принимают участие боевики движения Хаят Тахрир аш-Шам (ХТШ) она же "Организация освобождения Леванта". Примечательно то, что в сентябре в турецких СМИ появлялись сообщения о том, что представители группировки имели контакты с украинским ГУР и предложили им атаковать российские силы в обмен на передачу ударных дронов. Никакого подтверждения этой информации предоставлено не было.

Военный обозреватель Игаль Левин в свою очередь сообщил, что в ходе атаки могло быть уничтожено некое российское подразделение и показал фотографию трофейного вооружения. На антидроновом устройстве снизу фото можно заметить надпись "Сделано в России".

Левин также добавил, что причина активизации повстанцев может заключаться в том, что ливанское движение "Хезболла" играло значительную роль в сдерживании этого участка фронта, однако теперь вынуждено зализывать раны после столкновения с израильскими силами.

В сети также появилось много видео с повстанцами и захваченной тяжелой техникой и другими машинами.

Также в сети появляются сообщения о том, что Турция начала переброску сил к границе Сирии. Пока неизвестно, присоединились ли к боям поддерживаемые Анкарой повстанцы Сирийской национальной армии (СНА).

Стоит отметить, что ХТШ изредка поддерживали протурецкие силы в регионе, однако в основном они считаются враждебными друг к другу.

Как сообщалось ранее, в сентябре российские пропагандисты уже обвиняли Украину и США в желании "распалить конфликт" в Сирии.