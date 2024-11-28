В наступлении сирийских повстанцев на Алеппо заметили "украинский след". Чем им могла помочь Украина

Официально о таких связях не сообщалось

Сирийские повстанцы, начавшие наступление на силы режима Башара Асада в Сирии, получают поддержку не только от Турции. Им также якобы помогает Украина.

Об этом пишет израильский канал Abu Ali Express, который освещает происходящее в арабском мире. По данным автора канала, сирийские повстанцы разделены на бесчисленное количество групп, организаций и группировок.

Он пишет, что Турция поддерживает повстанцев, поскольку стремится создать зону безопасности на территории Сирии. Однако суннитские группировки также имеют собственные амбиции – ударить по Асаду и его шиитским помощникам.

"Недавно Украина подключилась к котлу и решила использовать повстанцев на новой арене войны против россиян – в Сирии. Украинская разведка вооружает сирийских повстанцев значительными возможностями в области беспилотников, и они, конечно, не возражают… Они хотят напасть на россиян так же, как и украинцы", – говорится в сообщении.

Какая сейчас ситуация в Сирии

Автор канала опубликовал карту, на которой зеленой обозначена территория, контролируемая повстанцами (темно-зеленый – новая оккупация). Красным – территория под контролем Асада и его союзников, а желтым – территория, контролируемая курдами, белым — Турция.

Что известно о канале Abu Ali Express

По данным израильских СМИ, его создал гражданин Израиля Гилад Коэн, деятельность которого в социальных сетях началась в 2014 году на платформах, включая Facebook. Он работал в Армии обороны Израиля около двух лет.

На сентябрь 2022 года это был Telegram-канал с наибольшим количеством просмотров в Израиле. Истории, впервые опубликованная Abu Ali Express, часто воспроизводились в основных израильских СМИ, а также на израильском телевидении.

Во время войны Израиля и ХАМАС в 2023–2024 годах канал установил новые рекорды с более чем 25 миллионами просмотров и 30 000 новых подписчиков за один день, а также более 100 000 новых подписчиков, присоединившихся в ходе боевых действий.

Напомним, 27 ноября сирийские повстанцы, противостоящие пророссийскому режиму Асада, неожиданно начали наступление. Сообщается, что им удалось прорвать линию обороны и взять под свой контроль семь населенных пунктов к западу от Алеппо. По предварительной информации, со стороны повстанцев в бой вступили боевики группировки Хайят Тахрир аш-Шам.