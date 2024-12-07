Инвестиционный банкир и финансовый эксперт Сергей Фурса рассказал о планах Путина относительно поддержки Башара Асада, который всегда был его верным приспешником, но теперь может рассчитывать только на "боярышник"

Вот обидно Башару Асаду. У Путина есть супер пупер оружие Орешник, что по мощи уступает только Звезде Смерти, но почему-то он его не дает и не спасает своего верного приспешника.

А тот же и Крым российским признавал, и украинских бандеровцев лично видел и об украинских биолабораториях всем рассказывал. И что это тебе дало, Башар?

И говорит только "держи друг Башар боярышник. Потому что я тебя уважаю. Но денег, людей и танков нет. Держись".

Но в то же время обещает суппер пупер Орешник Лукашенко. Чтобы снова Илон Маск надевал памперсы, наверное.

Вот странное супероружие, тот орешник. В войне не помогает, как-то. Подходит только для дешевого пиара. И для телевизионного оргазма. Чтобы русскому другу Такеру было о чем поговорить, глядя влюбленными глазами на Лаврова.

А Башару обидно. Даже россиянам на военных базах в Сирии как-то не очень приятно. Потому что к ним уже долетают приветы. А те, кто их присылает, также почему-то не боятся того страшного Орешника. И не боятся страшной и могущественной российской непобедимой армии. Имеющей множество ресурсов и может воевать годами, потому что уже перевела свою экономику на военные рельсы. Ну так же Путин говорит. Он же врать не будет.

А может это просто эти повстанцы неграмотные и не знают, что ядерная держава не может проиграть в войне? Не читали правильных газет.

Вот если бы знали… а так обидно Башару…

Источник — пост Сергея Фурсы в Фейсбуке.