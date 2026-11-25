Дроны атаковали два российских НПЗ и не только. Дым виден за километры (фото и видео)
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После удара на Куйбышевском заводе в Самаре вспыхнул пожар
В ночь на 25 ноября в России под удар попали Куйбышевский и Сызранский нефтеперерабатывающие заводы в Самарской области. В целом, известно о поражении по меньшей мере трех объектов нефтепереработки в регионе.
Об ударах сообщил спикер Украинской добровольческой армии, командир добровольческого формирования "Одесса", председатель Общественного совета при Одесском ОВА Сергей Братчук. Среди двух возможных мест третьего попадания он назвал линейную производственно-диспетчерскую станцию "Самара" и терминал "Самаратранснефть".
Канал Exilenova+ обнародовал кадры из Самары, на которых над Куйбышевским НПЗ видны пламя и густой дым. Завод принадлежит компании "Роснефть" и имеет номинальную мощность 7 млн. тонн нефти в год — около 2,6% от общего объема нефтепереработки в России.
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Мощность Сызранского НПЗ составляет около 8,5 млн. тонн нефти в год. Канал Supernova+ показал кадры из Сызрани, где над городом поднимается столб темного дыма.
Местные жители слышали в Сызрани гул дронов и сирены и видели красное зарево в небе. Из-за угрозы беспилотников в Самарской области объявляли соответствующий режим, ограничивали работу аэропорта Курумоч и временно закрывали воздушное пространство. Губернатор области Вячеслав Федорищев подтвердил атаку и сообщил о повреждениях.
"Атака продолжается. Сообщается об ударах и по другим регионам России", – написал Сергей Братчук в утреннем сообщении.
Ранее "Телеграф" рассказывал о последствиях атаки России на Украину вечером 24 ноября и в ночь и утром 25 ноября. В Белоцерковском районе Киевской области погиб мужчина.