В уходе за транспортом следует соблюдать несколько правил

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Скрип тормозов на велосипедах – одна из самых распространенных проблем. Но ее достаточно легко можно избежать, если правильно ухаживать за транспортом.

Об этом "Телеграфу" рассказал продавец-консультант магазина "Вело+" в Полтаве Денис Карпенко. Подробнее читайте в материале "Как подготовить велосипед к зиме и не "убить" самокат на балконе: секреты ухода от мастера".

По словам Карпенко, тормоза могут скрипеть при попадании песка, грязи или смазки. Кстати, многие, смазывая цепь велосипеда, не закрывают тормозные диски, а затем удивляются "непонятному" звуку.

"Бывает, на тормозные диски попадают грязь или смазка, которые собираются на асфальте во время дождя. Больше всего в таких случаях страдают оба тормоза (вибрейки), расположенные ближе к земле", — говорит собеседник.

Он подчеркивает, что для того, чтобы исправить ситуацию, нужно обработать специальным спреем для очистки тормозов или просто вытереть их чистой сухой тряпкой. Еще можно воспользоваться спиртом или мелкой наждачной бумагой. Или, если очень много смазки, снять тормозные колодки и почистить.

Карпенко подчеркнул, что у любого велосипедиста всегда при себе должен быть мультитул. Именно этот компактный многофункциональный ручной инструмент объединяет несколько различных устройств в одном корпусе. В нем есть шестигранники, отвертки шлицевые и крестовые. А также велоаптечка: заплаты, наждачка, клей.

"Но если человек не очень понимает эти нюансы, то лучше проконсультироваться у мастера или отдать ему транспортное средство в ремонт", — говорит продавец.

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