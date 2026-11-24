НАБУ попросило проверить, был ли у главы земельной комиссии конфликт интересов

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Киевсовет передал в аренду коммунальную землю компаниям "СВ-5", "Валентина-92" и "Кингста", связанным с Валентиной Федорук. Прокуратура оспорила передачу всех трех участков.

Об этом говорится в материале "Телеграфа": "Неожиданные детали в деле "Чистый город": как в Киеве депутаты выделяли земли для связанных компаний"

"Телеграф" изучил материалы дела "Чистый город". По данным НАБУ, в 2022 и 2024 годах Федорук получала доход от общественной организации, которая выполняла функции приемной Михаила Терентьева – главы земельной комиссии Киевсовета.

Депутат Киевсовета Михаил Терентьев возглавляет земельную комиссию

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В марте 2023 года Терентьев вошел в число 17 членов земельной комиссии, поддержавших передачу компании "СВ-5" участка площадью 2 064 квадратных метра на проспекте Свободы, 5-А. Федорук была совладелицей компании. В мае Киевсовет одобрил аренду.

В ноябре 2023 года жена депутата Ольга Терентьева, зарегистрированная как предприниматель, арендовала у "СВ-5" 114,8 квадратного метра в здании на этом участке. По данным НАБУ, в ноябре и декабре она получала деньги от субарендаторов. Детективы не установили, что Терентьева перечисляла арендную плату самой компании.

9 апреля 2026 года Хозяйственный суд Киева отменил решение Киевсовета, признал договор аренды недействительным и обязал "СВ-5" вернуть участок городу. Суд первой инстанции пришел к выводу: право аренды нужно было выставить на земельные торги.

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Участки на улицах Адама Мицкевича и Табирной

19 сентября 2024 года Киевсовет одобрил передачу "Кингсте" в аренду 994 квадратных метров на улице Адама Мицкевича, 1-А. Основанием стало то, что компания получила в собственность общественный туалет на этом участке. Такие случаи и дали схеме название "туалетная".

В июле 2025 года Хозяйственный суд Киева признал договор аренды с "Кингстой" недействительным и обязал компанию вернуть землю городу. При этом суд отказал прокуратуре в требовании отменить само решение Киевсовета.

"Валентина-92" арендовала участок на улице Табирной, 46/48-В. Когда Киевсовет рассматривал проект аренды, Терентьев дважды заявлял о потенциальном конфликте интересов. Позже депутаты решили продать участок. Но в сентябре 2025 года Хозяйственный суд Киева отменил это решение и обязал предприятие снести здание площадью 551,2 квадратного метра.

Что НАБУ попросило проверить

30 сентября 2025 года НАБУ обратилось к мэру Киева Виталию Кличко с просьбой проверить, возникал ли у Терентьева конфликт интересов во время голосований, и предоставить сведения о проектах, по которым депутат сам заявлял о таком конфликте. В проекте ответа Киевсовета сказано, что ни антикоррупционный департамент Киевской городской госадминистрации, ни профильное управление секретариата Киевсовета не уполномочены устанавливать конфликт интересов в действиях депутатов.

НАБУ и Специализированная антикоррупционная прокуратура расследовали передачу киевских участков без торгов в рамках дела "Чистый город". 6 октября 2026 года ведомства сообщили, что обвинительный акт направили в суд. Терентьев – один из девяти обвиняемых. Он сохранил депутатский мандат и продолжает возглавлять земельную комиссию Киевсовета.

Как сообщал "Телеграф", в другом имущественном деле прокуроры в июне 2026 года подали иск в интересах столичной общины. Это дает судебный контекст для нынешнего спора о киевской земле в отдельной истории об активах Киева. Национальная полиция и Соломенская окружная прокуратура начали расследовать манипуляции с имуществом еще в январе 2022 года. Однако этот эпизод не доказывает обстоятельства передачи участков компаниям Валентины Федорук.