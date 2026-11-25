Утром 25 ноября в районе Житомира прогремели взрывы

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Россия атаковала Украину вечером 24 ноября и ночью и утром 25 ноября. В Киеве обломки дрона попали в жилой дом, а в Запорожье после удара пропал свет. Утром атака беспилотников на столицу и Киевщину продолжалась, погиб мужчина.

В Киеве загорелась многоэтажка, в Киевской области — погибший

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что поздно вечером во вторник обломки российского беспилотника попали в 16-этажку в Шевченковском районе. Огонь охватил первый и второй этажи дома и его двор.

"Двое пострадавших в Шевченковском районе. Обоим медики оказали помощь на месте", — сообщил городской голова Киева Виталий Кличко.

В результате вражеской атаки в Белоцерковском районе погиб мужчина 1974 года рождения, сообщил председатель Киевской областной государственной администрации Тимур Ткаченко.

"Возник пожар на автостоянке. Его ликвидировали. Повреждены два грузовых автомобиля. Кроме того, повреждения получил заведение торговли", — пишет Ткаченко.

Отключения электрики в Запорожье и взрывы возле Житомира

Ночью 25 ноября русские войска атаковали беспилотниками Запорожье. После удара почти весь город остался без электроснабжения, сообщил канал "🇺🇦Запорожье Новости".

После атаки беспилотников почти все Запорожье осталось без электроснабжения – иллюстративное изображение Источник: Сгенерирован ИИ ("Телеграф")

Утром 25 ноября канал "Захід головне" сообщил о взрывах в районе Житомира.

Как сообщал "Телеграф", 24 ноября россияне атаковали станцию, почтовое отделение и склады в городе Коростень. Это большой железнодорожный узел, от которого зависит пассажирские и грузовые перевозки в Житомирской области.