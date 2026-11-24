От работы станции зависит теплоснабжение города Украинка

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Трипольская ТЭС в Киевской области после массированных российских атак осенью 2026 года не вырабатывает ни электроэнергии, ни тепла, но станцию планируют восстанавливать. В ноябре ТЭС заключила договор на аварийный ремонт части главного корпуса котельного отделения.

О состоянии ТЭС после обстрелов ее директор Юрий Харко рассказал в интервью "Радио Свобода". Работники разбирают завалы там, где это позволяет ситуация с безопасностью.

Как российские удары остановили станцию

Трипольская ТЭС прекратила генерацию 11 апреля 2024 года после ракетного обстрела, как "Центрэнерго" сообщило НКРЭКУ. Тогда станцию почти полностью разрушили. Компания и работники ТЭС позднее восстановили часть мощностей и снова начали производить электроэнергию.

Трипольская ТЭС

В сентябре 2026 года станция готовилась к отопительному сезону и проводила ремонты по графику. Той осенью Россия усилила обстрелы, применяя ракеты и ударные дроны. Новые попадания сорвали подготовку к зиме. По словам Харко, после 2024 года по территории ТЭС нанесли более 20 ракетно-дроновых ударов.

Во время атак были повреждены энергетическое оборудование, здания и сооружения. По словам Харко, защитные сооружения помогают ограничить повреждения. В результате ударов ни один работник станции не погиб и не был ранен.

Трипольская ТЭС

Что будут ремонтировать и сколько это стоит

Харко оценил потребность в новом оборудовании для дальнейшей работы предприятий как минимум в 100 млн евро. Через Фонд поддержки энергетики компания уже получила около 1 млрд грн помощи на восстановление Трипольской и Змиевской ТЭС. Основную часть расходов на работы покрывает именно "Центрэнерго".

Трипольская ТЭС

"Сейчас самое сложное – это ситуация с безопасностью, которая не позволяет выполнять работы круглосуточно", – сказал директор Трипольской ТЭС Юрий Харко.

Генеральный директор "Центрэнерго" Сергей Исаченко описал два этапа для Трипольской ТЭС: восстановление и модернизация во время военного положения, а затем – развитие более чистой генерации и накопления энергии. Для солнечной электростанции с накопителями готовят технико-экономическое обоснование.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Россия производит все больше новых ракет. Однако для Украины есть хорошая новость.