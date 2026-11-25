Похожую модель японского бренда носит главнокомандующий ВСУ Михаил Драпатый

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21 ноября 2026 года министр обороны Великобритании Уэс Стритинг приехал на встречу с украинским руководством в Киев в электронных часах Casio F-91W. Эта модель стоит 19,90 евро, то есть примерно 985 гривен.

Часы на запястье Стритинга распространило агентство Getty Images.

На встрече присутствовали президент Украины Владимир Зеленский и министр обороны Евгений Хмара.

Casio F-91W дебютировали в 1989 году / Getty Images

Casio F-91W называют легендарными часами и одной из самых популярных моделей в мире

Чем часы Стритинга отличаются от модели Драпатого

Главком ВСУ Михаил Драпатый носит Casio A168WA-1. Эту модель часто называют развитием серии F-91W. У обеих часов прямоугольный цифровой дисплей, но на запястье их проще всего различить по ремешку: у F-91W он чёрный, полимерный, а у A168WA-1 – металлический браслет.

Casio A168WA-1

Часы Стритинга стоят примерно вдвое дешевле модели Драпатого. F-91W весят 21 грамм, а их тонкий корпус сделан из полимера.

Casio F-91W дебютировали в 1989 году и стали культовыми часами

Почему Casio F-91W стали культовыми

Casio пишет, что модель дебютировала в 1989 году. Часы показывают время и дату, оснащены будильником, подсветкой дисплея и секундомером с отсчётом до сотой доли секунды. Корпус защищён от влаги, а одной батарейки хватает на срок до семи лет.

"Casio F-91W считаются легендарными часами. Это самые популярные часы в мире", – сказал эксперт в комментарии "Телеграфу".

У этой модели бывают владельцы с совершенно разными биографиями: в разное время такие часы замечали у президента США Барака Обамы и Усамы бен Ладена. F-91W также фигурировали в отчётах спецслужб.

Как сообщал "Телеграф", в коллекции блогера и предпринимателя Александра Слобоженко есть часы стоимостью в сотни тысяч евро – о его коллекции рассказывали в обзоре. Самая дорогая модель в подборке стоит €678 374. Для сравнения, Casio F-91W Уэса Стритинга стоят €19,90.