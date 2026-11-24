В конце 2025 года адвокаты предпринимательницы добились снятия ареста с гривневых средств

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Следствие пришло к выводу, что официальных доходов семьи недостаточно, чтобы объяснить происхождение всей суммы, которую Мария Трифонова, гражданская жена бывшего заместителя главы Государственной таможенной службы Руслана Черкасского, вывезла из Украины в Польшу. В материалах уголовного производства фигурируют 1,6 млн евро.

Об этом говорится в материале "Телеграфа": "Судьи, попавшие в коррупционный скандал, вернули на должность одиозного таможенника: Гостаможслужба обжалует решение"

Сведения о вывозе денег есть в судебных материалах. История с активами семьи вновь оказалась в центре внимания после того, как 3 ноября 2026 года апелляционный суд постановил восстановить Черкасского в должности. В ответе на запрос "Телеграфа" Госмитслужба сообщила, что обжалует это решение.

Как следствие оценило доходы семьи

По подсчетам следствия, к 30 июня 2022 года законные доходы Черкасского и Трифоновой могли обеспечить денежные активы не более чем на 16 млн грн, 75 тыс. евро и 255 тыс. долларов. Правоохранители сопоставили эти суммы с деньгами, которые вывезли в Польшу.

Руслан Черкасский

В рамках расследования возможного незаконного обогащения Черкасского арестовали банковские счета Трифоновой. Согласно судебным материалам, на них находились 23 832 евро и более 22,72 млн грн. Отмена ареста касалась гривневых средств в Sense Bank.

Дом в Ходосовке, помещения клиники и автомобили

Высший антикоррупционный суд также арестовывал недвижимость, связанную с Трифоновой. Речь шла о доме площадью 299,7 кв. м в селе Ходосовка Киевской области и нежилых помещениях по адресу Набережно-Рыбальская дорога, 5, в Киеве. Там расположена ее клиника.

В материалах производства упоминались Mercedes-Benz G 350 D и Bentley Continental GT.

Mercedes-Benz G 350 D и Bentley Continental GT упоминались в материалах уголовного производства

Еще два автомобиля были зарегистрированы на компанию "Трифонова МД": белый Mercedes-Benz G-Class 2020 года выпуска и синяя Tesla Model Y 2021 года выпуска. Первый оценивали более чем в 100 тыс. долларов, вторую – примерно в 25 тыс. долларов. В объявлении о продаже Mercedes-Benz G-Class стоила 107 тыс. долларов.

Как менялся бизнес Трифоновой

Сначала компанией "Трифонова МД" владели Мария Трифонова и Анатолий Черкасский. В январе 2025 года ее единственной владелицей и руководительницей стала мать предпринимательницы Таисия Сторожук. Ранее она работала руководителем проектов в Национальном банке Украины.

19 июня 2026 года Трифонова и Юлия Юрченко учредили компанию "МЕДХАУЗ ЛТД" с уставным капиталом около 14,44 млн грн. Трифоновой принадлежит 75% компании – доля номинальной стоимостью около 10,83 млн грн. Новую компанию зарегистрировали по тому же адресу, где находится клиника.

"Гостаможслужба как одна из сторон по делу обжалует это судебное решение в Верховном суде в установленном законодательством порядке, в том числе с учетом процессуальных сроков, определенных Кодексом административного судопроизводства Украины", – говорится в ответе за подписью заместителя главы Госмитслужбы Руслана Даменцова.

Фрагмент ответа Госмитслужбы

Как сообщал "Телеграф", в 2023 году НАПК обнаружило, что заместитель главы Государственной таможенной службы получил от отца-пенсионера 150 тысяч долларов, хотя у родителей не было таких средств в публикации об этом эпизоде. В том же материале говорится о более чем 250 обысках в сентябре 2026 года и подозрениях в отношении 27 участников организованной группы. Это дает контекст истории с активами семьи, но само по себе не доказывает происхождение вывезенных в Польшу 1,6 млн евро.