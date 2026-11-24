Что делают в такой ситуации

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Если покупатель не может расплатиться, кассир "АТБ" отменяет чек, а уже пробитые товары возвращают в торговый зал. Оплатить покупки в такой ситуации не заставляют.

Об этом "Телеграфу" рассказал сотрудник "АТБ". Если покупатель вернётся позже, он просто наберёт товары заново.

Если подобная ситуация произойдет на кассе самообслуживания, то ничего страшного не произойдёт — это обычная штатная ситуация. Оплата просто не пройдёт, терминал выдаст отказ по карте, а чек не напечатается.

Обычно всё развивается так:

Подойти к консультанту / кассиру. Сотрудник, который следит за данной зоной, отменит незавершённый чек или переведёт операцию в нужный режим.

Сотрудник, который следит за данной зоной, отменит незавершённый чек или переведёт операцию в нужный режим. Что делать с товарами:

Если вы решили всё-таки купить часть товаров — консультант отменит чек и поможет пробить только то, на что хватает денег (или вы сможете оплатить наличными на обычной кассе, если там это предусмотрено).

Если покупать сейчас ничего не будете — товары просто оставляют у кассы, чтобы сотрудник вернул их на полки.

Спишутся ли деньги позже: если банк ответил отказом из-за нехватки средств, списание не происходит. Редкое исключение — технические сбои или зависание операции, но даже в этом случае деньги обычно возвращаются автоматически или через обращение в банк.

Главное — не уносить товары, пока оплата не прошла, и спокойно позвать сотрудника зала: для них это рядовой рабочий момент.

Как сообщал "Телеграф", если покупатель повреждает оборудование или другое имущество магазина "АТБ", сотрудники вызывают охранную службу и полицию. Детальнее читайте в разъяснении о порче имущества.