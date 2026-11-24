В Евросоюзе обсуждают, как поддерживать украинцев, которые выехали из-за войны

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Россия бьет по украинской энергетике, чтобы принудить Киев к переговорам на условиях Москвы и ослабить поддержку Украины в Европе, считает политолог Владимир Фесенко. Кремль рассчитывает, что гуманитарный кризис вызовет новую волну отъезда украинцев за границу.

Свою оценку Фесенко изложил в интервью 24 Каналу. Риск гуманитарной катастрофы он связал с ударами по Киеву, Днепру, Запорожью, Харькову, Сумам, Херсону и Одессе.

"Хотят спровоцировать гуманитарную катастрофу. И это для того, чтобы сломить нас изнутри и принудить к переговорам на российских условиях", – сказал политолог Владимир Фесенко.

Фесенко пояснил, что другая цель, если гуманитарная катастрофа в крупнейших украинских городах не сработает, – спровоцировать новую волну миграции в Европу.

"И такой расчет у россиян точно есть. Европейцы, кстати, тоже уже начинают это понимать и на всякий случай анализируют эту проблему, этот вызов. И Путин надеется, что если этой зимой снова сотни тысяч, а желательно для него несколько миллионов украинцев уедут в Европу спасаться от катастрофы, когда нет ни отопления, ни электричества, это, безусловно, повлияет на внутреевропейскую ситуацию", – говорит политолог.

Часть людей, которые уже вернулись домой после вынужденного перемещения, снова рассматривала возможность выезда за границу Источник: Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

Он объясняет, что в Европе сейчас есть тенденция к усилению позиций правых, крайне правых политических сил. А у этих сил одна из главных позиций – антимигрантские настроения. И здесь как раз происходит совпадение, потому что они будут направлены не просто против новых мигрантов. Эти мигранты – украинцы.

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