Блогер, журналист, политический обозреватель говорит, что Россия десять лет финансировала режим в Сирии

Режим Асада пал. Армия отказалась его защищать. Повстанцы без боя вошли в Дамаск, выступили по центральному телевидению и объявили, что он отстранен от власти.

Россия финансировала Асада и воевала за него почти 10 лет. За это время на Сирию были потрачены десятки миллиардов долларов, которые могли быть потрачены на школы и больницы в России. По официальным данным в Сирии погибло 118 российских военных. И еще около 200 бойцов ЧВК Вагнер, которых никто не считал.

Все это было напрасно и бессмысленно. Режим, в который вложили столько сил, рухнул за неделю. А весь мир в очередной раз получил возможность увидеть, чего стоят все угрозы и обещания Путина.

Источник: Telegram-канале Дениса Казанского.