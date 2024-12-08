Блогер, журналіст, політичний оглядач каже, що Росія десять років фінансувала режим у Сирії

Режим Асада впав. Армія відмовилася його захищати. Повстанці без бою увійшли до Дамаску, виступили по центральному телебаченню та оголосили, що його відсторонено від влади.

Росія фінансувала Асада та воювала за нього майже 10 років. За цей час на Сирію було витрачено десятки мільярдів доларів, які могли бути витрачені на школи та лікарні в Росії. За офіційними даними у Сирії загинуло 118 російських військових. І ще близько 200 бійців ПВК Вагнер, яких ніхто не рахував.

Все це було марно і безглуздо. Режим, в який вклали стільки сил, звалився за тиждень. А весь світ вкотре отримав можливість побачити, чого варті всі погрози та обіцянки Путіна.

Джерело: Telegram-каналі Дениса Казанського.