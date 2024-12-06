У российских наемников в Сирии большие проблемы. На что жалуются пропагандисты

Россиянам там может сильно не поздоровиться

Один из популярных российских z-блогеров жалуется на большие проблемы российских военных в Сирии, где они воюют против повстанцев на стороне президента Башара Асада. На его публикацию обратил внимание украинский журналист Денис Казанский.

"Z-блогер Файтербомбер сообщает, что в Сирии катастрофа. Российские военные базы и аэродром фактически не защищены от обстрелов, выводить их некуда, эвакуировать полностью невозможно. Скорее всего в ближайшем будущем они попадут под удары артиллерии и БПЛА", — пишет Казанский.

Речь о публикации провоенного российского канала Fighterbomber, где говорится, что на ситуацию в Сирии оказывает существенное влияние использование повстанцами дронов "надежно бороться с которыми никто, нигде пока так и не научился".

"Грозит она (эта ситуация российским военным, — ред.) потерей авиационной ударной составляющей, которая составляет процентов 75 боевых возможностей наших войск в САР", — сказано в сообщении.

Также Fighterbomber констатирует, что под угрозой и российские военные базы в Сирии. Причем их практически невозможно эвакуировать и значительная часть имущества российских боевиков, в частности вооружение и военная техника останется повстанцам.

"Продолжаем наблюдать, но то, что инициатива не на нашей стороне и ситуация очень сложная, отрицать невозможно", — пишет он.

Напомним, сирийская армия и оппозиционные группировки, прекратившие столкновения после соглашения о прекращении огня 2020 года, снова вступили в период конфликта после масштабных атак группировки "Хайят Тахрир Аль Шам". Повстанцы за первые три дня наступления взяли под контроль 550 кв. км и 70 населённых пунктов в провинциях Алеппо и Идлиб. Город Алеппо тоже захвачен оппозицией. А 5 декабря оппозиция взяла под контроль город Хама.

Отметим, что армия Асада с начала наступления сирийской оппозиции понесла масштабные потери не только в личном составе, но и в военной технике. Счет утраченной техники идет на сотни, к тому же почти всю технику асадисты просто бросили, разбегаясь перед наступлением оппозиционных войск.

Как сообщал "Телеграф", сирийская оппозиция в ходе своего стремительного наступления на войска сирийского президента Башара Асада продолжает захватывать множество трофеев. Так, на одном из направлений наступления повстанцы захватили базу противовоздушной обороны сирийской правительственной армии со всем, что там было – в том числе со старыми самолетами МиГ-21.