Сирийские повстанцы взяли под контроль основной город на востоке Сирии. Какая ситуация там сейчас (карта)
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Этот город граничит с Ираком и имеет важное значение
Война в Сирии набирает обороты. Сирийские демократические силы (SDF), поддерживающие США, установили полный контроль над городом Дейр-эз-Зор на востоке Сирии. Об этом сообщают международные информационные агентства со ссылкой на собственные источники.
По информации Reuters, город перешел под власть SDF в полдень. Это уже третий населенный пункт, потерявший правительство Башара Асада за последнюю неделю. Активист медиа-платформы Deir Ezzor 24 Омар Абу Лейла рассказал журналистам, что сирийские войска и поддерживаемые Ираном иракские формирования покинули город накануне вхождения SDF.
Сразу после захвата Дейр-эз-Зора курдские отряды овладели пограничным пунктом Абу-Камаль, расположенным неподалеку. Этот стратегический пункт граничит с Ираком и имеет важное геополитическое значение.
Стоит отметить, что Сирийские демократические силы не вступают в вооруженные столкновения с формированием Хайят Тахрир аль-Шам, которое также принимает участие в противостоянии с правительственными войсками.
По текущему моменту SDF расширяют свое присутствие на востоке страны. Это может привести к дальнейшим изменениям в балансе сил в сирийском конфликте.
Также "Телеграф" сообщал, что на юге страны повстанцы открыли второй фронт. Повстанцы захватили дорогу недалеко от границы с Иорданией, к югу от города Дара.