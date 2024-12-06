Сирийские повстанцы взяли под контроль основной город на востоке Сирии. Какая ситуация там сейчас (карта)

Этот город граничит с Ираком и имеет важное значение

Война в Сирии набирает обороты. Сирийские демократические силы (SDF), поддерживающие США, установили полный контроль над городом Дейр-эз-Зор на востоке Сирии. Об этом сообщают международные информационные агентства со ссылкой на собственные источники.

По информации Reuters, город перешел под власть SDF в полдень. Это уже третий населенный пункт, потерявший правительство Башара Асада за последнюю неделю. Активист медиа-платформы Deir Ezzor 24 Омар Абу Лейла рассказал журналистам, что сирийские войска и поддерживаемые Ираном иракские формирования покинули город накануне вхождения SDF.

Сразу после захвата Дейр-эз-Зора курдские отряды овладели пограничным пунктом Абу-Камаль, расположенным неподалеку. Этот стратегический пункт граничит с Ираком и имеет важное геополитическое значение.

Стоит отметить, что Сирийские демократические силы не вступают в вооруженные столкновения с формированием Хайят Тахрир аль-Шам, которое также принимает участие в противостоянии с правительственными войсками.

Где расположен город Дейр-эз-Зор в Сирии

По текущему моменту SDF расширяют свое присутствие на востоке страны. Это может привести к дальнейшим изменениям в балансе сил в сирийском конфликте.

Город Дейр-эз-Зор в Сирии на карте боев

Также "Телеграф" сообщал, что на юге страны повстанцы открыли второй фронт. Повстанцы захватили дорогу недалеко от границы с Иорданией, к югу от города Дара.