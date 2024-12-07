"Россия не способна остановить": Трамп прокомментировал участие США в войне в Сирии

США не должны вмешиваться в войну в Сирии, убежден Трамп

Новоизбранный президент США Дональд Трамп высказался о целесообразности участия своей страны в многолетней войне в Сирии.

Своими мыслями он поделился в социальной сети Truth Social. Политик призвал соотечественников не принимать участие в конфликте, поскольку "это не война Соединенных Штатов".

По словам Трампа, США "не должны иметь с Сирией ничего общего". Он отметил, что Россия не в состоянии защитить режим Башара Асада в Сирии, поскольку параллельно ведет войну с Украиной.

"Россия, которая так завязана на Украине и которая потеряла там более 600 000 солдат, кажется, не в состоянии остановить этот буквальный марш (повстанцев — Ред.) через Сирию, страну, которую она защищала годами… В любом случае, Сирия — это беспорядок, но не наш друг, и США не должны иметь с ним ничего общего. Это не наша война. Не вмешивайтесь", — написал политик в соцсети.

Напомним, сирийская армия и оппозиционные группировки, прекратившие столкновения после соглашения о прекращении огня 2020 года, снова вступили в период конфликта после масштабных атак группировки "Хайят Тахрир Аль Шам". Повстанцы за первые три дня наступления взяли под контроль 550 кв. км и 70 населённых пунктов в провинциях Алеппо и Идлиб. Город Алеппо тоже захвачен оппозицией. А 5 декабря оппозиция взяла под контроль город Хама.

Ранее "Телеграф" писал, что у российских наемников в Сирии возникли большие проблемы.